形容「藍白合」 吳靜怡：兩個不可能相戀的戀人硬是要湊對

國民黨、民眾黨14日舉行「逐夢台灣 許你未來」共同願景記者會，兩黨主席鄭麗文與黃國昌在會後握手致意。（資料照）

國民黨縣市長候選人將初選民調，各縣市藍營候選人動作頻頻，而嘉義市近期傳出藍白合恐生變。對此，媒體人吳靜怡表示，藍白合，根本就是兩個不可能相戀的戀人，硬是要湊對的扮家家酒遊戲！不好玩，又不好看，但藍白若順利整合成功，綠營就會開始面臨如何團結基本盤再擴大中間選民認同擴大票源的基本問題。

吳靜怡在臉書PO文表示，鄭麗文果然是一位只管「鄭習會」大格局的黨主席，藍營地方初選亂七八糟，連藍白合民調要協商都改來改去，嘉義市長藍白原訂這幾天要協商下週民調時間，所以黃國昌、柯文哲大舉前進嘉義市幫張啟楷造勢，沒想到翁夀良陣營臨時要求改到下週三再來協調民調時間，引來白營地方人士不滿，該不會是故意想等到柯文哲宣判不利之後再做民調？這樣藍白合根本就是掉入藍營算計，完全被牽著走，月底無法產出參選人，恐怕要拖過清明節！

請繼續往下閱讀...

吳靜怡指出，國民黨地方人士普遍認為彰化縣長是兩藍一綠，也就是下一屆縣長「恐怕」不會是藍贏，謝家長輩一直希望姐弟可以維持一位立委、一位議長的現狀，但謝依鳯還是堅持參選，為了脫離兩藍一綠魔咒，先前才傳出邱建富、黃國昌的說法，但沒想到輿論上受到反彈，已完全沒有任何可能性，謝家現在傳出轉為尋找長期蹲點台中海線曾有經營彰化組織經驗的蔡壁如成為「非綠」人選，昨日在地方也傳出蔡壁如「會做事」即將要進行民調的相關文宣。

吳靜怡續指，嘉義地方人士認為民眾黨張啟楷因為被網路揶揄稱為「薯條哥」，比國民黨翁夀良的知名度高很多，同時，也給翁夀良很大的民調壓力；蔡壁如面臨的問題就是即便民調超越國民黨潛在人選，但要如何解決曾經跟黃國昌競選黨主席結下樑子，這才是真正重點。

吳靜怡直言，藍白合，根本就是兩個不可能相戀的戀人，硬是要湊對的扮家家酒遊戲！不好玩，又不好看，但藍白若順利整合成功，綠營就會開始面臨如何團結基本盤再擴大中間選民認同擴大票源的基本問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法