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    首頁 > 政治

    「最喘王」是他！王義川公布童子瑋主場優勢、怪招

    2026/03/21 14:52 即時新聞／綜合報導
    今日誰最喘登高比賽，參賽選手有基隆議長童子瑋（右）、立法委員蔡易餘（左）、王義川（中）3人。賽事結果揭曉，王義川榮登今日我最喘，要請吃早餐。（圖擷取自童子瑋 臉書）

    今日誰最喘登高比賽，參賽選手有基隆議長童子瑋（右）、立法委員蔡易餘（左）、王義川（中）3人。賽事結果揭曉，王義川榮登今日我最喘，要請吃早餐。（圖擷取自童子瑋 臉書）

    前總統蔡英文日前走訪基隆，事後發文吐槽同行夥伴的體能狀態不佳，還虧現年39歲的民進黨基隆市長參選人童子瑋，爬一趟山就「喘到不行」。備受外界關注的誰最喘登高比賽，參賽選手有基隆議長童子瑋、立法委員蔡易餘、王義川3人。結果揭曉，居然是王義川最喘。對此，王義川在節目上辯稱，童子瑋怪招多，而且還有主場優勢，還動員支持者。

    王義川在節目《新台派上線》中表示，比賽場地在基隆，而且童子瑋走過去只要3分鐘，自己5點半就出門，童子瑋6點半時還在睡，7點多才出現，自己休息不夠，沒有主場優勢，童子瑋還叫遊覽車動員基隆鄉親，因為遊覽車載來的人都不認識王義川和蔡易餘。

    王義川指出，李正皓當初規定不能帶道具，結果童子瑋動員遊覽車，還把步道比較陡的地方用三角錐擋住，說禁止通行，但這些地方本來都是可以走的，而量血氧時準備了3台機器，3台機器沒有校正過，所以以統計學來說結果並不公正，王義川怒批「童子瑋你的怪招真的很多。」

    台北市議員林延鳳則趁機補刀，帶了2個禮物給王義川，第1個禮物是中藥救肺散，第2個禮物是純淨氧氣瓶，接下來王義川可以隨身攜帶，救救王義川的肺。

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