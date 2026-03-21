鄭麗文談蕭敬嚴案燒到他 凌濤：不相干的事不需回應

國民黨桃園市議員凌濤（中）被黨主席鄭麗文點名，凌濤表示不想回應不相干的事。（記者翁聿煌攝）

國民黨主席鄭麗文20日在媒體受訪時，針對前發言人蕭敬嚴發言爭議案，講出倘若罵她的都要黨紀處分，那桃園市議員凌濤也要被黨紀、也不能參選議員，凌濤21日回應，馬年開春大家都很忙，今年大選的主旋律應該是民生經濟議題，他主張「親美、友日、和中」，是這一代人讓國民黨、台灣走出去的最大立場，盼鄭麗文理解，此外他覺得不相干的事情應該不需要回應。

蕭敬嚴投入新北市國民黨內議員初選，但因過往在媒體節目中的言論爭議，引爆藍委徐巧芯、葉元之等人批評，更有中常委要求開除黨籍，但是鄭麗文認為應回歸黨的機制處理，遭質疑是要保蕭敬嚴。

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鄭麗文20日在媒體專訪時，說出「反正不甘我的事，我何必跳下去處理他，看考紀會怎麼處理，選舉期間這種案子很多，他們還特別把罵我的寫進去，如果罵我的都要黨紀處分，那凌濤也可以被黨紀處分，沒有資格選議員。唉！這些人，國民黨什麼事情都要來找我」。

凌濤也是前國民黨主席朱立倫的子弟兵，他21日陪同新北市議員參選人陳柏翰在永和永安市場掃街拜票，針對鄭麗文的發言選擇低調回應，他覺得今年選舉大家都很忙，同黨應該要團結一致對外，不需要砲口朝內。

國民黨桃園市議員凌濤（中）陪同議員參選人陳柏翰（左）掃街拜票。（記者翁聿煌攝）

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