國民黨可望下週處理蕭敬嚴考紀案 黨內認初選前確定對黨傷害較小

參選新北市議員的前國民黨發言人蕭敬嚴考紀案近日在黨內引發關注。（資料照）

參選新北市議員的前國民黨發言人蕭敬嚴近期遭多人檢舉，過去在政論節目上攻擊黨內同志，許多國民黨中常委、立委紛紛要求黨中央予以蕭敬嚴懲處，據了解，國民黨鄭中央已定調依程序儘快召開考紀會審議，但因考紀會主委張雅屏身兼大陸事務部主任，近日在中國大陸進行拜會台商行程，這一、二天才會返回台灣，有知情人士透露，最快下週就能召開中央考紀委員會議。

黨內人士指出，新北市議員提名5月初才會確定，因此蕭案勢必會在初選結果出爐前搞定爭議，這對國民黨的傷害也會比較小，否則如果拖到當事人通過初選提名後，又因為黨紀懲處而被拔除提名資格，所帶來的政治效應就會很大。

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據了解，針對蕭敬嚴的黨紀案，鄭中央的黨務幹部有兩派意見，一派認為應該給年輕人參選的機會，另一派則主張不論初選結果如何，考紀程序都不應以任何理由而調整作法，如果一個人做錯事，就應該接受考紀處分，黨部提名小組也不應該提名。

另有藍營人士認為，提名初選是組發會的事情，中央考紀會則是針對黨員個人言行爭議進行審議，考紀案件為獨立事件，沒有道理要配合初選趕進度或緩議，也不應該與提名混為一談。

張雅屏於日前赴中國大陸前，在個人臉書粉絲專頁上發文指出，同一考紀案的檢舉人已經多達6位，中央考紀會組織規程規定每季開會1次，但若遇到特殊情況得召開臨時考紀會，他還說，「考紀要勿枉勿縱，更不能成為初選時各陣營的工具。」

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