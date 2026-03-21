重返母校開講爆滿 蔡英文：期待學生找到自己的舞台

前總統蔡英文19日赴東吳大學出席「八年領航，青年續航－蔡英文與青年有約」活動，名額秒殺，前蔡英文特別停下腳步，與向隅的學生合影。（資料照）

前總統蔡英文19日下午受邀到東吳大學開講，這是她卸任後國內首場校園演講。即使卸任，蔡英文人氣仍然誇張地好，即便已經無法入場，還是有一大群等著與她合照的學生在現場守候。對此，蔡英文今日表示，很高興能夠到東吳大學，期待台灣能在這個變動的世界中，找到屬於自己的位置，也希望同學們能在這個世界裡，找到屬於自己的舞台。

蔡英文在臉書PO文表示，很高興能夠到東吳大學，回到自己以前任教的學校，有一種很特別的感覺。在她投入公共事務、擔任公職之前，這裡曾經是她任教的學校，也是人生很重要的一個階段，跟同學們分享，在一個快速變動的世界裡，像台灣這樣的國家，我們需要的不只是競爭力，還要有足夠的韌性與自信。

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蔡英文指出，她也跟同學們談未來，記得，她在2020年勝選的那一天說：「我會留下一個更好的國家給你們」，希望她有做到一部分，過去幾年，政府嘗試做了一些事情，例如，T-PASS政策、大學宿舍改建的補助、租屋補貼、文化幣、運動幣⋯⋯等，就不一一細數；但有一個政策，一定要講，就是「私立大學學費的補助」。

蔡英文續指，政府給同學們補助，不只讓年輕人能夠不必考慮學費的差距，選擇自己想要的學校與系所，也讓申請就學貸款的私校學生，不必一出社會，就面臨龐大的經濟壓力，真正落實教育的平權，在大學裡，同學們所培養的知識、能力與視野，將會影響未來很長的一段人生。政府可以做的，就是盡量把環境準備好，讓同學們人生的方向，能夠每一步都走得更踏實、更不孤單。

蔡英文直言，期待台灣能在這個變動的世界中，找到屬於自己的位置，也希望同學們能在這個世界裡，找到屬於自己的舞台。

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