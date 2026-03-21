為選新北市長已跑500天沒做好立委？ 蘇巧慧：任何職務都會做到最好

民進黨新北市長參選人蘇巧慧表示，她不管是在立委崗位上，還是任何職務上每項工作都會做到最好。（記者翁聿煌攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧21日赴中和鎮福宮參拜，被問到國民黨新北市長參選人李四川陣營質疑她為選市長已跑了500天，是否立委工作沒做好？蘇巧慧回應，她不管是在立委崗位上，還是任何職務上每項工作都會做到最好，她立志要當新北市長，就是努力把過去的成績和誠懇的態度，展現給大家，最重要，她是最早做好準備，最早提出政策的人。

蘇巧慧說，她期待在這次選戰中，自己用政見和願景說服選民，她是一個值得相信的參選人，也希望大家少一點口水，多一點政見分享，這也是新北市民所樂見的。

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媒體問蘇巧慧，李四川用公托政見與台北市長蔣萬安串在一起，也將與蔣萬安合體，雙北一起打團體戰，蘇巧慧怎麼看？蘇巧慧回應，公托育兒政策受到選民重視，她在這10年從立法院教育文化委員會起步，參與提昇全國公托量能，地方的公托及準公托數量在中央支持，地方配合下大幅成長，未來希望在育兒、托育等有更多補助，免費營養午餐及減輕醫療負擔等，及腸病毒及輪狀病毒疫苗都可以免費，協助年輕爸媽減輕育兒負擔，至於團體戰上，她相信民進黨會盡快遵循黨的機制在台北市推出最強候選人。

對於李四川提到未來公托會與台北市合作，在新店、景美相鄰地帶資源共享，蘇巧慧表示，她10年來在教育問題著墨很深，所以在少子化閒置教室利用及增加準公托量能，都有不同解方，公托準公托不是只有場地問題，最主要是幼教師資人力不足，她未來會設法努力解決人力問題。

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