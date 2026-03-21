李四川批蘇巧慧想選市長 林楚茵反嗆：李四川在偷臭蔣萬安？

國民黨新北市長參選人李四川。（記者黃子暘攝）

國民黨新北市長參選人李四川競選辦公室19日因應「媒體詢問」，對民進黨立委暨黨籍市長參選人蘇巧慧喊出已跑選舉500多天發起攻擊，批評蘇巧慧剛選完立委就想選市長。對此，民進黨立委林楚茵直言，蔣萬安2016年開始當立委，2022年就去選台北市長，難道「李四川是在偷臭蔣萬安嗎？」

林楚茵今發文指出，李四川上週才說不打負面選戰、不會攻擊對手，結果轉頭就發稿攻擊蘇巧慧「剛選上立委就想選市長」。但李四川好像忘了，他的前老闆、台北市長蔣萬安也是2016年開始當立委，2022年就去選台北市長，「比蘇巧慧還早！所以李四川是在偷臭蔣萬安嗎？」

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更好笑的是，李四川連自己以前在新北市府的業務都搞不清楚。「校校有公托」本來就是蔣萬安向新北市學習的政策，結果李四川現在竟然反過來說，要帶領新北市向台北市學習。

林楚茵酸說，李四川當過「新北副市長」，後來當「台北副市長」，現在又要選「新北市長」，跑來跑去沒個忠誠度，難怪連施政來龍去脈都搞不清楚。被抓包出糗就「明貶巧慧、暗臭萬安」，其實是掩飾自己的無知，刻意轉移焦點！難道「新北市民放心把市政交給這種『白賊』又狀況外的人嗎？」

網友看到貼文後紛紛留言，有人說「我們新北市可是有2位剛連任成功市長就跑去選總統了～」、「要不要回頭看看那個沒上幾天班就去選總統的？你這副市長當年不也很開心」、「老國民黨不意外！」。

另，蘇巧慧今回應，她期待在這次選戰中，自己用政見和願景說服選民，她是一個值得相信的參選人，也希望大家少一點口水，多一點政見分享，這也是新北市民所樂見的。

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台北市長蔣萬安。（記者塗建榮攝）

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