被爆要求學生影像「全球無限期使用」 竹市東門國小急道歉

新竹市東門國小發出聲明表示，針對本校3月20日發放予六年級部分班級之「學生活動影像授權書」，因內容說明未臻清楚，造成部分家長疑慮，學校深感重視，特此向您說明並致上誠摯歉意。（記者洪美秀攝）

民進黨新竹市議員鄭美娟踢爆，新竹市政府教育處所使用的同意書，要求學生臉部影像「無限期使用」、「不限區域（全球）」，且未提供不同意的選項。對此，新竹市東門國小發出聲明表示，針對本校3月20日發放予六年級部分班級之「學生活動影像授權書」，因內容說明未臻清楚，造成部分家長疑慮，學校深感重視，特此說明並致上誠摯歉意。

東門國小透過臉書粉專「新竹市東門國小-迎希東門」PO文表示，學生活動影像授權書說明，親愛的家長您好，針對本校（3/20）發放予六年級部分班級之「學生活動影像授權書」，因內容說明未臻清楚，造成部分家長疑慮，學校深感重視，特此向您說明並致上誠摯歉意。

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東門國小指出，發放目的說明，本次影像授權書之發放，主要目的如下：「1. 記錄孩子參與校內外活動之珍貴學習歷程。2. 作為校內成果紀錄及教育推廣使用。3. 落實個人資料保護，確保影像使用皆經家長同意。」學校回應與修正針對家長所關心之影像使用範圍與隱私保護問題，學校已進行全面檢視，並將進行以下調整：1. 重新修訂授權書內容，使文字更加明確易懂。2. 清楚標示影像使用目的、範圍及使用期限。3. 提供多元勾選方式，讓家長依意願選擇授權項目。

東門國小續指，修訂後之影像授權書，將於完善說明後再次提供給家長審閱與填寫，確保在充分理解的情況下，由家長自主決定是否同意，並承諾學校始終將學生隱私與權益列為最優先考量，未經家長同意，絕不會任意使用學生影像，未來亦將持續強化行政說明與親師溝通，與家長攜手為孩子打造安全、安心的學習環境。

東門國小直言，感謝您的理解與支持，若有任何疑問，歡迎隨時與學校聯繫，我們將竭誠為您說明。敬祝平安順心 新竹市東區東門國民小學 敬啟

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