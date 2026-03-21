諷「鄭麗文這個人不錯」林俊憲：舔共立場從頭到尾沒變

國民黨主席鄭麗文上任以來多次宣稱「我是中國人」，近期還不斷透露想赴中與中國領導人習近平展開「鄭習會」，引發外界質疑。（資料照）

國民黨主席鄭麗文上任以來多次宣稱「我是中國人」，近期還不斷透露想赴中與中國領導人習近平展開「鄭習會」，連國民黨內也有人對此表達質疑。對此民進黨立委林俊憲則狠酸，他覺得鄭麗文這個人不錯，因為她舔共的立場從頭到尾都沒有改變。

林俊憲20日在政論節目「新聞面對面」上表示，今年適逢大選，國民黨內有很多人跟鄭麗文的看法完全不一樣，質疑其要搞鄭習會，擔心會讓選舉受到傷害，但鄭麗文卻是覺得她是為了要救國民黨、幫助黨內，這很明顯是路線不同，「那關民進黨什麼事？」

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林俊憲也稱，他覺得鄭麗文這個人不錯，立場表現得很清楚，「我就是舔共啊你想怎樣」，至少鄭做黨主席講話清楚明瞭，雖然有人會說鄭是自我感覺良好，但鄭從頭到尾都沒有改變，而是從選黨主席的時候就這麼講，結果國民黨又讓鄭當選，鄭當然繼續執行這種路線。

林俊憲指出，鄭麗文的表現很清楚，就是在親共、舔共，此刻反對的，是國民黨內部的一些人。林俊憲也說，鄭麗文提到「想要每一個縣市都贏」，但是國民黨內部怎麼想，這是另外一件事情，反正鄭麗文已經不管你們怎麼反對了。

這番發言的片段也被粉專「Mr.柯學先生」轉貼到臉書，網友對此紛紛諷刺「票房毒藥」、「鄭麗文比很多國民黨與民眾黨那些不敢承認舔共的假愛台真舔共人好多了」、「國民黨的黨員自己選出來的黨主席ㄟ，該不會又要賴給清德吧」、「尚公憋笑憋一個差點內傷」、「我也覺得鄭麗文這個人真的很不錯，就該好好的繼續當黨主席，千萬不要換人」、「恭喜國民黨選個倒更快的人」、「沒變很有種，比一堆假鬼假怪的強多了」。

立委林俊憲狠酸，稱他覺得鄭麗文這個人不錯，因為她舔共的立場從頭到尾都沒有改變。（圖擷自YouTube）

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