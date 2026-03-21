曝美日視台為印太安全不可切割一環 吳靜怡：讓台灣進入準同盟序列

美國總統川普（右）在白宮高規格接待來訪的日本首相高市早苗（左）。會後白宮發表的成果文件顯示，雙方對於中國問題達成加強合作共識，並在台灣問題上向中方釋出強烈牽制訊號。（彭博）

日本首相高市早苗訪問美國，與美國總統川普舉行峰會。媒體人吳靜怡指出，高市早苗訪美最大成果，就是推進自由開放印太，雖然台灣在法律上不是美日條約體系中的正式同盟國，但台灣已經被更明確地放進美日主導的印太安全網絡與夥伴架構之中，美日兩大國已把台灣視為印太安全秩序不可切割的一環，讓台灣正式進入「準同盟」序列。

日本首相高市早苗於19日在華府與美國總統川普舉行領袖會談。會後白宮發表的成果文件顯示，雙方對於中國問題達成加強合作共識，並在台灣問題上向中方釋出強烈牽制訊號，強調「台灣海峽的和平與穩定對區域安全與全球繁榮不可或缺」。

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吳靜怡在臉書發文指出，高市早苗訪美最大成果就是推進自由開放印太，白宮點名台海、參院把台灣寫入安全網絡！參院的「點名效應」，讓台灣正式進入「準同盟」序列。

吳靜怡表示，高市早苗訪美，最值得注意的是美國參院的動作，把這場峰會背後的美國政治共識再向前推一步，內容不只歡迎高市早苗訪美，也重申美日同盟。更關鍵的是，決議文本更直接寫到，支持日本擴大與美國其他盟友及夥伴的國安與經濟安全合作，點名的名單包括韓國、澳洲、菲律賓、台灣與印度。這不是正式條約同盟的法律定位，但在政治訊號上，已經是把台灣更清楚地放進美日主導的印太安全合作網絡之中。

吳靜怡說明，高市早苗這一趟訪美，將日本推動的「自由開放的印太地區」從外交口號推進成更具體的安全架構，白宮在會後清單中明確寫入，美、日兩國承諾維護「台灣海峽和平穩定」，並把它界定為「區域安全與全球繁榮不可或缺的要素」；同時反對任何片面改變現狀的行為，包括以武力或脅迫改變現狀。

換句話說，這讓『台灣有事、日本有事』的戰略邏輯，首次更清楚地被美方官方安全語言承接。吳靜怡直言，高市早苗此行推進的，不只是軍事合作，而是一整套「安全保障、經濟安全保障、能源安全保障」的印太戰略，對台灣而言，這種架構越完整，台灣在第一島鏈與民主供應鏈中的戰略位置就越穩。

吳靜怡強調，台灣在法律上不是美日條約體系中的正式同盟國，但從這次日本高市早苗首相官方公布參院決議摘要、白宮清單、參院決議文，三個層次同時釋出的訊號來看，台灣已經被更明確地放進美日主導的印太安全網絡與夥伴架構之中，美日兩大國已把台灣視為印太安全秩序不可切割的一環。

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