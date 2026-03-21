宜蘭民調林國漳領先！他諷藍：繼續喊「32:0」神功護體贏麻了

美麗島電子報所做的宜蘭縣長選舉最新民調，由民進黨參選人林國漳領先。（資料照）

美麗島電子報近日發布的宜蘭縣長選舉最新民調，不論是三腳督、一對一、綠白或綠藍PK，均由民進黨參選人林國漳領先。對此，資深媒體人黃暐瀚說，他約4個月前提出「五藍營執政縣市」要注意，如今藍營支持者橫豎不管仍只會喊大罷免「32：0」。

黃暐瀚19日透過臉書發文指出，美麗島最新宜蘭民調，不管三角督、一對一、綠白或綠藍PK，都是林國漳贏。

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黃暐瀚說，他約4個月前已提出觀點為「五藍」須注意。不過，「藍營支持者（還是網路喪屍大隊？）橫豎不管，只會（喊）『32：0』。」

黃暐瀚直言，4個月過去，已經有越來越多人發現他所提出的「宜、竹、彰、嘉」藍營情勢不妙，他諷刺地說，「或許靠著繼續呼口號『好的，32：0』，就能神功護體，贏麻了！一路爽下去。」

網友看到貼文後紛紛留言表示，有人說「鄭麗文此時要全國走透透，宣揚他要鄭習會就可以大加分的理念，要一直講一直講，講到選舉前喔！」、「32比o是他們鐵票區」，網紅徐閉酸說「不要惹大家不開心，32:0 超讚，都快四月了預算還沒審」。

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宜蘭縣長最新民調林國漳領先 吳宗憲、陳琬惠回應了

資深媒體人黃暐瀚。（資料照）

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