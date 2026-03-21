聲勢跌破10％還助選？詹凌瑀酸黃國昌：局都自己玩壞了

民眾黨主席黃國昌（右）昨晚在廟口開講推薦張啓楷（左）是最佳的嘉義市長人選。（資料照）

為爭取「藍白合」民調出線，民眾黨嘉義市長參選人張啓楷，昨晚舉行首場廟口開講。對於外傳嘉市藍白合生變，黨主席黃國昌受訪表示，他希望也相信這只是謠傳。對此，媒體人詹凌瑀表示，黃國昌自己都快顧不住了，還想去幫別人加分？你現在的狀態是負分，不是什麼加持體質。

詹凌瑀在臉書PO文表示，黃國昌的操作真是令人摸不透，說要選新北市長的人，結果行程跑得比路人還隨便，民調掉到剩不到10%，看起來也沒在急。一般人早就開始狂跑攤、狂補洞，黃國昌整個人卻像在放暑假。

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詹凌瑀指出，然後昨天跑去嘉義幫張啟楷站台，問題是，你自己都快顧不住了，還想去幫別人加分？你現在的狀態是負分，不是什麼加持體質，更尷尬的是現場人數不到100人，這種場面連學生社團辦活動都還不如。

詹凌瑀直言，搞到最後，看起來不是在選舉，比較像在交差了事，藍白還在那邊談什麼合作，其實也不用那麼麻煩了，黃國昌已經自己把局玩成這樣，還有什麼好跟他合的？

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