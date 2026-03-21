王鴻薇遭假公文詐騙？張育萌揪疑點：可疑帳號剛發文她立刻拿來質詢

國民黨立委王鴻薇19日在立院質詢時出示一份文件，聲稱「公文」顯示日本高層對卓揆赴日極為震怒，但被發現資料上有「簡轉繁」痕跡，外交部也指該文件經過變造，屬不實錯假訊息。（資料照）

國民黨立委王鴻薇19日在立院質詢時出示一份文件，聲稱「公文」顯示日本高層對卓揆赴日極為震怒，但被發現資料上有「簡轉繁」痕跡，外交部也指該文件經過變造，屬不實錯假訊息。台灣青年世代共好協會理事長張育萌指出，這份假公文是19日的中午「12:06:49」在PTT上被「爆卦」貼出，王鴻薇則是在當天的12點28分上台質詢，張育萌質疑，她為什麼幾乎「第一時間」就可以拿到這份假公文？

張育萌也揭露發文的帳號已3年沒發文，原本自稱「家電業客服專員」，現在卻變成「榮東／長泰」專案參與者，對此張育萌直言「國安單位要繃緊神經，在地協力者的分工鏈已經很明顯了」。

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張育萌在臉書發文指出，有件事毛骨悚然。王鴻薇不只拿假公文質詢翻車，幾乎「第一時間」拿到簡體公文，她怎麼拿到的？

張育萌分析，「高市對卓榮泰震怒」的假公文近日甚囂塵上。但很少有人把時間軸理清楚，因為時序一攤開，在地協力者就無所遁形。他表示這份公文第一時間出現在PTT的「時事八卦」版上。主旨寫「有關行政院卓院長榮泰於本（2026）年3月7日赴日觀賞『世界棒球經典賽』（WBC）遭曝光後日方反應，見報請鑒察。」短短三行字，就出現「經」、「賽」、「後」和「應」四個簡體字。很顯然，是簡體轉繁體的時候出包。

張育萌質疑，這份假公文在PTT上發文「爆卦」，是用「joken0126」的帳號，發文時間是3月19日的中午，具體時間是「12:06:49」。他精確到把秒寫出來，是因為明明是內政委員會的王鴻薇，同一天「剛好」去外交國防委員會登記質詢。同一天是外交部要來接受質詢，部長林佳龍也會來。

張育萌指出，王鴻薇登記第16位質詢，差不多正好是中午的時間。王鴻薇上質詢台的時間，是12點28分。就這麼巧，她說她在「上來之前」，有人傳給她一個網路爆料，就是這份公文。她拿這份假公文，批評林佳龍說「因為這件事情後來的曝光，使得爆料的內容是說日本高層極為震怒，所以我方還有去跟日本相關單位說明」。

張育萌質疑，這個巧合，也未免太天衣無縫。王鴻薇說她上台質詢前「有人傳給她」爆料。也就是在這個PTT帳號發文20分鐘左右，她就立刻得知，還看完完整公文，拿來質詢外交部長——請問王鴻薇這麼「活網」嗎？她是PTT資深鄉民嗎？如果都不是，她為什麼幾乎「第一時間」可以拿到這份假公文？

張育萌強調，重點是，這個發文的帳號「joken0126」，還不是單純發假公文。他用爆卦發文的開頭，寫「作為這次『榮東／長泰』專案的參與者，簡直是悲憤。好好的外交突破，被謝系亂搞，現在出了大包。」

張育萌分析，很明顯，第一，他要推給民進黨內特定派系，讓讀者認為「我不是罵整個民進黨喔，是民進黨自己內亂」，典型挑撥手法。第二，他故意鬼扯說自己是「榮東／長泰」專案參與者，故意講個專有名詞，讓民眾認為他很專業，也故意用專業身份爆料，增加可信度。

張育萌指出，會質疑他「鬼扯」，並非情緒發言。因為這個「joken0126」帳號上次發文，已經是3年前了，發文題目還是「個人信貸」，就是要借錢啦。這個帳號過去的資訊，顯示他住在板橋。他的發文有提過，自己的職業是「家電業客服專員」，年收入45萬——也就是一個月賺3萬7。

張育萌質疑，已經做了3年9個月的家電業客服專員，一個月薪3萬7。我請問，3年後，這位「joken0126」以什麼專業身分，搖身一變成為「榮東／長泰」專案參與者？

張育萌直言，答案已經很清楚了。超過3年沒有活動的帳號，突然「爆卦」說「卓榮泰去日本惹怒高市早苗」？至於第一家跟上報導的媒體，是一家網路小報中的小報（叫做威傳媒）。連這家小報發稿的時間，都是下午2點26分才跟進。

張育萌表示，「我再問一次，王鴻薇是如何比所有媒體都早，在接近第一時間，就拿到這份簡體的假公文？」他認為這根本不是王鴻薇被假公文詐騙的搞笑戲碼，而是本來要針對台灣的外交行動，再次發動的政治攻勢。只是因為中間環節出錯而只好作罷。

張育萌質在文末也強調，「我認為，國安單位要繃緊神經。在地協力者的分工鏈已經很明顯了」。

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