國民黨舉辦選戰幕僚培訓營 縣市長參選人親授「勝選方程式」

因應今年九合一地方選戰，國民黨將舉辦北、中、南3場「2026青年接棒－選戰幕僚培訓營」，首場將安排高雄市長參選人柯志恩、台南市長參選人謝龍介以及屏東縣長參選人蘇清泉傳授「勝選方程式」。（國民黨提供）

因應今年九合一地方選舉，國民黨將舉辦北、中、南3場「2026青年接棒－選戰幕僚培訓營」活動，邀請直轄市、縣市長參選人、立委以及資深政治幕僚授課，為今年的選舉培訓藍軍選戰幕僚，該黨宣傳還標榜是由最強候選人來傳授「勝選方程式」，未來參與學員經訓練後就會被媒合在國民黨部實習，或分派至各地方公職參選人的競選總部加入選戰團隊。

國民黨青年部主任李昶志指出，首場訓練營將於本月28日、29日在高雄市舉行，未來3場選戰幕僚培訓營隊的課程設計內容，將安排國民黨公職人員與資深幕僚分享選戰經驗，以及邀請已被徵召的直轄市、縣市長參選人來上課，南部場就會邀請高雄市長參選人柯志恩、台南市長參選人謝龍介以及屏東縣長參選人蘇清泉，北部場講師有基隆市長謝國樑、台北市長蔣萬安、桃園市長張善政以及新北市長參選人李四川，至於中部地區由於目前台中市、彰化縣尚未確定，待後續黨中央完成徵召後，也會安排參選人上課。

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李昶志表示，柯志恩將講授如何以政策打動高雄市民，謝龍介會跟學員分析如何從台南府城弊案翻轉台南市，蘇清泉則講述以仁醫之心讓屏東縣更進步，同時營隊還將安排如何經營網路社群及自媒體、社群媒體時代政治幕僚如何協助老闆與青年世代溝通等課程，同時也還找各地直轄市、縣市議員來分享青年參政經驗，他個人則是負責幕僚能力的養成與思辯課程。

李昶志說，學員們不只是上課，國民黨還希望參與夥伴們可以產出一些東西做成果發表，上完課後就會被媒合留在黨部實習，或到各地方的公職參選人競選總部幫忙打選戰。

根據營隊規定，報名資格限定18歲至35歲，對民主政治與社會參與有興趣的年輕人，而且還要經書面審查通過。

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