政府推三合一健康幣 陳菁徽：肯定採納「國家生活錢包」政策

國民黨立委陳菁徽。（陳菁徽辦公室提供）

衛福部規劃推動的「健康幣」原定4月上路確定延後，衛福部長石崇良表示將與文化幣、運動幣等其他政府推動的「幣制整合」。國民黨立委陳菁徽表示，肯定行政院從善如流，採納「國家生活錢包」政策概念，三幣（文化幣、運動幣及健康幣）合一不再是夢想。

陳菁徽表示，非常開心能夠從衛福部長的口中，得知行政院將採納她在總質詢提出的想法，整合文化幣、運動幣以及未來即將推出的健康幣，而這樣的做法，除了貼近使用者習慣，更能夠大幅降低行政成本。

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陳菁徽指出，事實上，無論是科技的進步以及社會型態的轉變，我們的生活逐漸習慣了化繁為簡。也因此，政策設計更需要貼近使用者習慣，越單純、越直觀，民眾使用的意願與政策的實際成效自然就會越高。

陳菁徽表示，對於行政院未來整合文化幣、運動幣與健康幣的方向，她希望整合的視野可以再更進一步。未來無論是地方政府推出的各類獎勵型政策，甚至是各種消費券制度，都可以納入同一套平台或機制。這正是她在總質詢時提出的「國家生活錢包」概念，透過整合平台，減少民眾在不同政策之間反覆切換的困擾，同時降低行政成本。

陳菁徽也要再次提醒衛福部，健康幣的制度設計仍有幾項重要課題需要面對，包括，是否可能加劇健康不平等、點數機制是否真正貼近使用者行為，以及如何弭平數位落差，避免讓不熟悉數位工具的族群被排除在外。這些問題，她仍希望衛福部能夠盡速向社會大眾清楚說明。

因此，陳菁徽說，她期待未來在制度規劃上，除了數發部的數位治理經驗外，財政部也能分享支付工具與制度管理上的實務經驗，協助衛福部將制度設計得更加完善。

陳菁徽表示，古人說：「上醫醫未病之病。」這句話放在今天，依然十分貼切。透過獎勵誘因，引導國人培養更健康的生活與飲食習慣，這正是健康幣被創造出來的意義。但更重要的是，制度必須完善、執行方式要清楚，健康幣才能真正發揮預防醫學的價值。

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