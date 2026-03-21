李貞秀稱5中配村里長無春節獎金 內政部：不具合法資格、不享公職權益

內政部表示，目前台北市、新北市、桃園市及花蓮縣共有5位村里長未完成放棄程序，依法公所應予以解職。（圖截取自網路）

民眾黨中配立委李貞秀資格惹議，她昨在立法院國是論壇發言指出，陸配村里長與她自己都具備合法的公職身分，呼籲民進黨停止歧視與霸凌，盡速補齊苛扣的村里長事務費。對此，內政部回應，未完成放棄中華民國以外的國籍程序的里長，既不具合法任職資格，自不應享有公職相關權益，內政部依法行政。

李貞秀昨天表示，多元包容是台灣重要民主價值，國人依法享有權利不能因族群不同而被差別對待，去年賴政府違法濫權，苛扣全台5位陸配村里長年終獎金，內政部帶頭打壓特定族群、違法沒收弱勢權益，可謂民主法治之恥。她說，陸配村里長與自己都具備合法的公職身分，「今天如果本席只是一般民眾，能站上這個發言台嗎？」籲請盡速補齊苛扣的村里長事務費。

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內政部受訪說明，依「國籍法」第20條規定，擔任村（里）長等公職前，須依法放棄外國國籍。目前台北市、新北市、桃園市及花蓮縣共有5位村里長未完成放棄程序，依法公所應予以解職。

內政部指出，未完成放棄中華民國以外之國籍程序的里長，既不具合法任職資格，自不應享有公職相關權益。內政部對於不符資格者不予補助春節加發1.5個月村里長事務補助費，依法行政。

立法院2024年6月三讀通過「地方民意代表費用支給及村里長事務補助費補助條例修正案」，從去年1月起，內政部於春節期間加發村里長1.5個月、7.5萬元事務補助費，以及原住民族地區村里事務補助費每月再增20%，讓村里長推動公務更符合實際需要。

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