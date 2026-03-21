藍白狂擋國防預算 黃暐瀚：一直吵「不知買什麼」白白拖了一百多天

藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，黃暐瀚直言，也許有些新進立委不懂，但有經驗的資深立委要告訴他啊！怎麼會一直在那邊吵「不知道要買什麼」？白白拖了一百多天。（資料照）

藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，資深媒體人黃暐瀚近來頻繁對此提出批評與建議，卻遭部分網友攻擊。不過近日黃暐瀚持續訪問國防部官員，並發文強調，台灣的軍事支出不斷提升，原因「顯然是在對岸身上」，他表示「當對岸1年花近9兆在軍事上的時候，台灣1年花1兆，甚至更高，我當然支持。」

黃暐瀚也直言，「也許有些新進立委不懂，但有經驗的資深立委要告訴他啊！怎麼會一直在那邊吵『不知道要買什麼』？白白拖了100多天，浪費許多時間」。

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軍事支出不斷提升 黃暐瀚：原因顯然在對岸身上

黃暐瀚在臉書發文指出，很早之前他在節目上就已經談過，部分國人朋友質疑，台灣的軍事支出為何要不斷提升？已經大約1年1兆。對此他直言「這些國人的質疑很合理，但答案顯然是在對岸身上」。

黃暐瀚說明，因為中國1年的軍事花費，將近9兆。我們確實不可能編到1年9兆，但面對一個可能攻擊你的威脅對象，台灣的軍備，當然是以「威脅來源的狀況」做準備。

黃暐瀚也比喻，消防隊員穿一身防火裝，難道是為了帥嗎？那是以防萬一，那是為了安全。所以，當對岸1年花近9兆在軍事上的時候，台灣1年花1兆，甚至更高，他當然支持。

黃暐瀚也指出，國人朋友對於「國防特別條例」的普遍質疑還有一個是「為什麼不早說」？為什麼去年11月底政院送到立院的條例，只有6張A4紙，沒有細項、數量跟金額？現在媒體都報導了，國防部也說明了，那當初「為什麼不早說」？

黃暐瀚強調，理由很簡單，對美軍購案在美國行政單位「告知美國國會」之前，我們就是「不能說」。

黃暐瀚表示，當初購買66架「F-16V」的時候，也是用「特別條例」，當初的條例跟這次「一模一樣」，只有寫明要買「新式戰機」，沒有細項、金額、數量。

黃暐瀚直言，新進的立委也許不懂，但有經驗的資深立委要告訴他啊！怎麼會一直在那邊吵「不知道要買什麼」？白白拖了100多天，浪費許多時間。

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