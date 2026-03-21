為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    藍白狂擋國防預算 黃暐瀚：一直吵「不知買什麼」白白拖了一百多天

    2026/03/21 08:48 即時新聞／綜合報導
    藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，黃暐瀚直言，也許有些新進立委不懂，但有經驗的資深立委要告訴他啊！怎麼會一直在那邊吵「不知道要買什麼」？白白拖了一百多天。（資料照）

    藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，黃暐瀚直言，也許有些新進立委不懂，但有經驗的資深立委要告訴他啊！怎麼會一直在那邊吵「不知道要買什麼」？白白拖了一百多天。（資料照）

    藍、白聯手多次阻擋行政院版國防特別預算條例，資深媒體人黃暐瀚近來頻繁對此提出批評與建議，卻遭部分網友攻擊。不過近日黃暐瀚持續訪問國防部官員，並發文強調，台灣的軍事支出不斷提升，原因「顯然是在對岸身上」，他表示「當對岸1年花近9兆在軍事上的時候，台灣1年花1兆，甚至更高，我當然支持。」

    黃暐瀚也直言，「也許有些新進立委不懂，但有經驗的資深立委要告訴他啊！怎麼會一直在那邊吵『不知道要買什麼』？白白拖了100多天，浪費許多時間」。

    軍事支出不斷提升 黃暐瀚：原因顯然在對岸身上

    黃暐瀚在臉書發文指出，很早之前他在節目上就已經談過，部分國人朋友質疑，台灣的軍事支出為何要不斷提升？已經大約1年1兆。對此他直言「這些國人的質疑很合理，但答案顯然是在對岸身上」。

    黃暐瀚說明，因為中國1年的軍事花費，將近9兆。我們確實不可能編到1年9兆，但面對一個可能攻擊你的威脅對象，台灣的軍備，當然是以「威脅來源的狀況」做準備。

    黃暐瀚也比喻，消防隊員穿一身防火裝，難道是為了帥嗎？那是以防萬一，那是為了安全。所以，當對岸1年花近9兆在軍事上的時候，台灣1年花1兆，甚至更高，他當然支持。

    黃暐瀚也指出，國人朋友對於「國防特別條例」的普遍質疑還有一個是「為什麼不早說」？為什麼去年11月底政院送到立院的條例，只有6張A4紙，沒有細項、數量跟金額？現在媒體都報導了，國防部也說明了，那當初「為什麼不早說」？

    黃暐瀚強調，理由很簡單，對美軍購案在美國行政單位「告知美國國會」之前，我們就是「不能說」。

    黃暐瀚表示，當初購買66架「F-16V」的時候，也是用「特別條例」，當初的條例跟這次「一模一樣」，只有寫明要買「新式戰機」，沒有細項、金額、數量。

    黃暐瀚直言，新進的立委也許不懂，但有經驗的資深立委要告訴他啊！怎麼會一直在那邊吵「不知道要買什麼」？白白拖了100多天，浪費許多時間。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播