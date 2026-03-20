盧秀燕談軍購「如買保險」要趁早 台中議員批：根本是幫自己買

盧秀燕訪美談軍購，台中市議員周永鴻批，根本為自己作秀買政治保險。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕訪美今日會晤美國國務院等高級官員，針對美方高度關切的軍購案，盧秀燕喻「軍購如同買保險，必須盡早落地並採購」，她另與美國在台協會前主席卜睿哲等華府智庫學者座談、暢談「領導力」，被視為「面試2028」，盧明凌晨將返台。台中市議會民進黨團總召周永鴻痛批，盧秀燕放著市政不管，在美國高談闊論非市政議題，這趟美國行根本就是作秀，「順便幫自己買保險」。

盧秀燕11天訪美行程除拜訪波士頓、紐約外，更前進華盛頓「深水區」，接連拜會美國在台協會（AIT）華盛頓總部，除與AIT執行理事藍鶯見面外，今日進一步曝光她另會晤美國國務院及戰爭部高級官員，談論各界關注的軍購議題；還以軍購如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，「必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備」，以確保國防自衛能力。並與美國多名智庫學者座談，包括暢談「領導力」強調，領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線推動韌性治理等。

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周永鴻指出，盧秀燕嘴上說只顧市政、沒有在想選總統的事，訪美卻積極運作會見美國「高層」，幫自己挑戰大位「補學分」，還跟華府智庫學者大談「領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣」，就是想擺出總統候選人的格局，一邊說不想、一邊拚命演，這份矛盾不只台灣人，連美國人都看得很清楚。

周永鴻說，更諷刺的是，盧秀燕口口聲聲說「對話的勇氣」，但她曾跟自己的國民黨人對話過嗎？台中光是國民黨立委就有6席，其中3席還是她的子弟兵，還有位居立法院副院長的江啟臣，她如果真的支持軍購跟關稅協定，就去跟這些人對話，要他們以國家發展為重，讓軍購馬上通過，結果她沒做，訪美根本只幫她自己「買保險」。

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