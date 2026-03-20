為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕談軍購「如買保險」要趁早 台中議員批：根本是幫自己買

    2026/03/20 22:26 記者蘇孟娟／台中報導
    盧秀燕訪美談軍購，台中市議員周永鴻批，根本為自己作秀買政治保險。（記者蘇孟娟攝）

    盧秀燕訪美談軍購，台中市議員周永鴻批，根本為自己作秀買政治保險。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕訪美今日會晤美國國務院等高級官員，針對美方高度關切的軍購案，盧秀燕喻「軍購如同買保險，必須盡早落地並採購」，她另與美國在台協會前主席卜睿哲等華府智庫學者座談、暢談「領導力」，被視為「面試2028」，盧明凌晨將返台。台中市議會民進黨團總召周永鴻痛批，盧秀燕放著市政不管，在美國高談闊論非市政議題，這趟美國行根本就是作秀，「順便幫自己買保險」。

    盧秀燕11天訪美行程除拜訪波士頓、紐約外，更前進華盛頓「深水區」，接連拜會美國在台協會（AIT）華盛頓總部，除與AIT執行理事藍鶯見面外，今日進一步曝光她另會晤美國國務院及戰爭部高級官員，談論各界關注的軍購議題；還以軍購如同「買保險」，在國家經濟能力許可的範圍內，「必須盡早落地並採購最精良、最有效的裝備」，以確保國防自衛能力。並與美國多名智庫學者座談，包括暢談「領導力」強調，領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣，採取溫和、漸進的改革路線推動韌性治理等。

    周永鴻指出，盧秀燕嘴上說只顧市政、沒有在想選總統的事，訪美卻積極運作會見美國「高層」，幫自己挑戰大位「補學分」，還跟華府智庫學者大談「領導者應具備與意見相左族群對話的勇氣」，就是想擺出總統候選人的格局，一邊說不想、一邊拚命演，這份矛盾不只台灣人，連美國人都看得很清楚。

    周永鴻說，更諷刺的是，盧秀燕口口聲聲說「對話的勇氣」，但她曾跟自己的國民黨人對話過嗎？台中光是國民黨立委就有6席，其中3席還是她的子弟兵，還有位居立法院副院長的江啟臣，她如果真的支持軍購跟關稅協定，就去跟這些人對話，要他們以國家發展為重，讓軍購馬上通過，結果她沒做，訪美根本只幫她自己「買保險」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播