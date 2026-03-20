台中會展中心「三度開幕」！又邀請函 議員轟：一魚多吃政績秀

台中國際會展中心23日正式開幕啟用。（記者廖耀東攝）

台中國際會展中心去年10月試營運，配合多檔展出已兩度舉辦開幕典禮，均力邀總統賴清德均見證，近來不少議員「又」收到邀請函，台中市政府訂3月23日舉辦開幕典禮，宣告中台灣首座國際級會展場館正式開幕啟用；三度開幕讓在地綠營議員痛批，「一魚多吃」大作政績秀掩飾建設進度大延宕，預算暴增的無能；藍營議員也嘆，不如把停車等配套做好。

經發局指出，會展中心已取得室內裝修許可，因此訂3月23日舉辦開幕典禮宣告正式啟用；自營運管理廠商外貿協會接手後，已舉辦多場展覽，帶來超過40萬人次以上的參觀人潮，創造逾15億元以上商機。

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台中國際會展中心2019年3月一期主體工程動工，興建多年去年10月試營運並舉辦多檔展出，市政府近日廣發邀請函宣布3月23日正式開幕啟用，並稱未來會展中心啟用，將吸引全球買主到台中看展、下單、合作，帶動產業升級與城市發展。

不過，會展中心去年10月試營運推出首檔展覽五金工具、今年1月又推百工百業展，兩次均舉辦盛大開幕，且均邀請賴總統到場，不少議員最近又收到第三度開幕邀請函均大傻眼。

在地民進黨議員陳淑華指出，會展中心在台中市長盧秀燕手中一再延宕，本稱2022年完工，拖到去年才試營運，預算從58億暴增到88億，竟一再辦開幕，「一魚多吃」大做政績秀只為掩蓋行政不力的事實。

在地民進黨議員林祈烽也說，會展中心是前市長林佳龍啟動，盧秀燕任內興建一波三折、預算一再追加，花了快8年才收割，開幕典禮一辦再辦，卸任前花公帑大作「收割政績秀」，令人看不下去。

在地國民黨議員楊大鋐也不挺，他說，會展中心緊鄰綠美圖，兩大建設啟動但停車位嚴重不足，屢見車停上人行道等亂象，與其一再開幕，地方民眾更盼不如把停車等配套做好。

台中市議員陳淑華又收到會展中心開幕邀請函，怒批「一魚多吃政績秀」。（台中市議員陳淑華提供）

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