金屬外交發威！芬蘭國會團衝「大港開唱」追星 拜會陳其邁

駐芬蘭大使林昶佐（左）19日陪同「芬蘭國會友台小組跨黨派議員訪問團」勒馬茨主席一行拜會立法院長韓國瑜。（記者叢昌瑾攝）

台灣「金屬外交」大加「芬」！由芬蘭國會友台小組主席勒馬茨（Mats Löfström）等議員組成的近年最大規模訪團最近訪台，由我駐芬蘭代表林昶佐陪同，連續幾天除拜會副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜外，也與外交部長林佳龍及各部會深入交流。據指出，訪團接下來將拜會高雄市長陳其邁，並前往頂港有名聲、下港上出名的「大港開唱」音樂祭「追星」，一睹芬蘭之光Käärijä登台開唱！

促成本次訪團、並完成北部嚮導任務的「金屬大使」林昶佐，今天中午已登機返回芬蘭、回到外交前線崗位。他在社群說，要對這支史上規模最大的國會訪團表達誠摯謝意，也感謝這幾天充實且緊湊的行程，除晉見蕭副總統外，也拜會了立法院、外交部、內政部、財政部、星宇航空及國安會，針對地緣政治發展、區域安全、全社會韌性、產業合作、觀光、直航及能源政策等議題，進行深入探討。

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此外，林昶佐指出，訪團一行也參訪了景美白色恐怖紀念園區，深入了解台灣的歷史；並前往龍山寺、華西街夜市及南機場夜市，親身體驗台灣充滿活力的文化、在地社群，當然還有在地的小吃。而接下來2天，訪團將拜訪陳其邁及高市團隊，以及整個「大港開唱」的團隊及廣大樂迷朋友。

林昶佐前幕僚、政治工作者肯尼指出，點閱率破億、在當地家喻戶曉的芬蘭之光Käärijä將在接下來2天登場的「大港開唱」登台，史上最大團的芬蘭國會議員訪團，也將前往高雄「追星」，高雄也再一次透過亮眼的城市外交布局行銷台灣。

至於芬蘭「最大團」的來頭，肯尼說，代表團成員橫跨芬蘭5個政黨，執政黨、執政聯盟、在野黨都來了，且率團的勒馬茨議員是「情報監督委員會」主席，團內不但有人參選過芬蘭總統，更有「波羅的海議會大會」主席，以及歐洲議會議員資歷。

他呼籲，如果週末在高雄街頭，遇到來自芬蘭的友人，他們都是林昶佐的好朋友、也是台灣的好朋友，請台灣人一起代替返歐工作的林，用港都的熱情與人情味招呼他們，讓他們回到芬蘭後，馬上再說「還要再來台灣」！

陪同「史上最大團」芬蘭國會議員代表團訪台的駐芬蘭代表林昶佐，20日已搭機回到外交前線工作崗位。（讀者提供）

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