為重建「三六九山莊」濫砍近千棵冷杉 監院糾正國家公園署、雪管處

為重建三六九山莊，營造單位濫砍近千株高山林木和植被，山友痛批「毫無保育概念」，被監察院糾正。（記者吳亮儀攝）

雪霸國家公園管理處為了重建三六九山莊，竟放任營造業者濫砍近千棵高山林木，只為蓋運輸器材和建材的貨車軌道，被山友痛批完全沒保育觀念，如今山莊建設也停擺。監察院本月公告糾正內政部國家公園署、雪霸國家公園管理處，都有嚴重違失。

舊的「三六九山莊」是1972年的老建築，因建物老舊將重建，要改建為兩層樓鋼骨建築（近9公尺）。舊山莊在2023年拆除，並開始興建，但在2024年開始停擺，工地至今仍是一片凌亂，因興建工程承包營造廠商提出履約爭議，要求工程會調解。

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本報在2024年4月獨家揭露，營造單位為了運送建材，從雪山主峰線大水池登山口，一路沿著步道旁蓋運輸軌道，經過台灣冷杉林區更沿途砍樹，長達約兩公里的冷杉林地斧鑿斑斑，大量百年冷杉被砍伐，隨意棄置。

雪霸國家公園主峰線的林相、生態和物種很多，雪山東峰到三六九山莊舊址沿線區域除了台灣冷杉外，其中還有台灣特有種植物「伊澤山龍膽」被列為瀕危級，除了雪霸國家公園境內之外未曾在其它各地有採集紀錄，因多分布在登山步道兩旁的箭竹林及碎石坡中，容易受到人為干擾，歷經多次生態調查還顯示「急需採取保育措施」。

諷刺的是，營造廠商運材軌道工程沿線幾乎都經過特有種紀錄最多的地區，以及高度和中度環境關注敏感區。內政部國家公園署當時辯稱，因三六九山莊重建的招標過程曾流標11次，第12度招標時開放材料運輸方式不限索道，軌道運輸也可，好不容易得標，造價1億2千萬元，營造廠商也選擇軌道運輸，沿途砍伐冷杉林有經過許可，「未來可提供各種生物微棲地及重要的營養源」。

濫砍高山林木一事被本報披露後，監察院主動調查，本月公告糾正內政部國家公園署和雪霸國家公園管理處，先是未經適當規劃即編列預算，怠於訪價，以低於行情方式編列搬運索道預算。

另外，也未檢討招標有關的主要需求部分有欠明確，又未覈實編列預算，導致一再流標；並在變更運輸工具時，未完整調查施工的運輸路徑是否合宜，即規劃擴大規模砍伐高山珍貴樹木。

另外，對廠商在工程施作後自行調整伐採高山樹木等情毫無所悉，監工管理不善，未能有效落實施工管理，高山林木致遭伐採805株高山林木；因上開多重原因肇致廠商發生履約爭議調解，導致現場形同停工，核其工程風險管理嚴重失當。而內政部國家公園署對雪管處辦理索道變更為單軌車道的過程督導不周，都有違失案。

國家公園署副署長張維銓表示，因為行政院有指示內政部洽工程會、農業部、環境部意見，再綜整回覆監察院，目前在彙整意見中。

為重建三六九山莊，營造單位濫砍近千株高山林木和植被，山友痛批「毫無保育概念」。（記者吳亮儀攝）

舊三六九山莊拆除後，工程停擺，至今工地仍散亂一片。（記者吳亮儀攝）

新三六九山莊模擬圖。（取自國家公園署官網）

為重建三六九山莊，營造單位濫砍近千株高山林木和植被。（記者吳亮儀攝）

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