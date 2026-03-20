初選民調前頻打「國際牌」 江啟臣與英國辦事處代表相見歡

江啟臣今與英國在台辦事處代表包瓊郁在台中相見歡。（記者蘇孟娟攝）

國民黨台中市長提名初選民調在即，台中「姊弟之爭」白熱化，立法院副院長江啟臣今邀英國在台辦事處代表包瓊郁，認識台中產業力；是否刻意走國際路線，以跟對手立委楊瓊瓔區隔，江啟臣強調，他是能在地也能國際的人，把本分做好，就是最好的準備。

國民黨台中市長提名「姊弟之爭」白熱化，預計25-31日舉行初選民調，楊瓊瓔與江啟臣近來各自到各區尋求支持，儘管初選民調在即，江啟臣今仍接待到台中訪問的包瓊郁，也是他今年以來力邀AIT處長谷力言到台中參訪、接待西班牙國會議員訪問團之後，再邀英國在台辦事處代表包瓊郁到台中拜訪，外界關切他是否刻意走「國際路線」以跟對手區隔。

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江啟臣則說，英國是台灣在歐洲非常重要的夥伴，也是台灣在歐洲第3大貿易夥伴，同時也是歐洲地區對台投資的重要來源之一，過去他曾擔任台英國會交流會會長，並多次率團訪問英國，雙方互動相當密切，早在數月前英方就表達希望有機會來台中交流，我除介紹包瓊郁台中蔬食美食外，也安排參訪台中的產業，讓她更了解台中的製造能量與科技發展。

對於初選民調在即，江啟臣說，他是能在地也能國際的人，把本分做好，就是最好的準備，其他的外界不必想太多。

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