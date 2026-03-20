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    首頁 > 政治

    「新青安2.0」傳四大改革？卓榮泰：一定要做適度微調

    2026/03/20 17:22 記者陳政宇／台北報導
    行政院長卓榮泰（中）、財政部長莊翠雲（左）、央行總裁楊金龍（右）出席立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

    行政院長卓榮泰（中）、財政部長莊翠雲（左）、央行總裁楊金龍（右）出席立法院備詢。（記者陳逸寬攝）

    「新青安」將於今年7月底到期，立委關切「新青安2.0」傳聞的4項改革措施。對此，行政院長卓榮泰今（20日）表示，過去的新青安內容一定要做適度微調，近期將聽取財政部與金融單位的意見後做決定，未來會盡量提早讓市場適應新制。

    立法院會今天下午繼續進行施政總質詢。民進黨立委黃捷詢及央行宣布將針對第七波信用管制進行微調，第二戶購屋貸款成數由5成提高至六6成，此政策受惠最多的無疑是換屋族，央行選擇在此時機點放寬成數的考量為何。

    對此，卓榮泰說明，央行昨天召開理監事會議，所以在會中做了微調，後續可由央行總裁進一步說明。

    此外，黃捷也關切「新青安」即將於今年7月落日，近期對於是否推出「新青安2.0」眾說紛紜，包括首次購置自有住宅才符合條件、5年寬限期壓縮制3年、取消部分利息補貼等，以及借款人年齡加上貸款年限不超過80年的「80條款」等4點改革，是否為政府的方向。

    卓榮泰坦言，現在到了新青安必須面對如何延續的時間點，最近會找時間聽取財政部與其他金融單位的共同意見後，再來做決定。

    「眾說不要再紛紜！」卓榮泰承諾，行政院會在6、7月到期前，盡量提早讓市場和相關民眾適應未來的制度，過去新青安內容一定要做適度微調，因為這是過去市場改變後，所給予的最好方向。

    立法院院會進行政黨質詢。圖為立委黃捷。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會進行政黨質詢。圖為立委黃捷。（記者陳逸寬攝）

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