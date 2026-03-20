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    首頁 > 政治

    鄭麗文批賴政府軍購「黑箱作業」 林俊憲預告：真正精彩在下週

    2026/03/20 17:05 即時新聞／綜合報導
    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    民進黨立委林俊憲。（資料照）

    總統賴清德昨（19日）再度呼籲盡速通過強軍條例，國民黨主席鄭麗文今受訪聲稱，賴政府軍購是「黑箱作業」、「要國會審查什麼、通過什麼，在野黨什麼都不知道」。對此，民進黨立委林俊憲表示，他很好奇國民黨其他人現在是什麼心情？因為鄭麗文為了擋軍購，把他們形容得跟蠢蛋一樣，並直呼真正精彩的好戲在下週。

    林俊憲在臉書發文表示，真好奇國民黨其他人現在是什麼心情？鄭麗文為了擋軍購，把他們形容得跟蠢蛋一樣。國防部已經拜會說明多少次，如果真如她所說，「國民黨對軍購什麼都不知道所以無法審查」。「那我請問，那為什麼國民黨內還會出現8100億的版本？什麼都不知道還可以自己加碼？」

    他指出，鄭麗文跟黨內其他人裂痕越來越大，昨天她宴請藍委要討論軍購，結果三分之一缺席，連面子都不給。直呼，「大家等著看，真正精彩的好戲在下週」。

    林俊憲說，如同他之前講過，馬文君故意不排審軍購條例，但輪到民進黨當召委時一定會審，所以下週就要開聯席委員會審查。到底國民黨立委會繼續被鄭麗文牽著走？還是為了自己的政治生命保有一點理智？將於下週見真章。他呼籲，「同事們，趁這個週末好好想清楚吧，這是巨輪撞冰山前，你們最後的逃生機會了」。

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