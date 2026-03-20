陳瑩盼「同一陣線」共同作戰 劉櫂豪：等選上台東縣長再談

前民進黨立委劉櫂豪表示，如果自己參選台東縣長，會以無黨籍，因此不需考慮政黨因素。（民眾提供）

前綠營立委劉櫂豪在離開民進黨後以無黨籍參選立委失利，如今傳出有意爭逐縣長大位，當年的競爭對手、農業信用保證基金董事長賴坤成稱「如果有機會，自己也想選」，並批劉未幫助過他人。綠營台東縣長參選人陳瑩稱「期盼能在同一陣線」，但劉卻委婉表示，當選後，只要是好政見，都能一起談。

陳瑩今早表示，劉還是很重要的選舉夥伴，希望有機會回到團隊、在同一陣線打仗。賴坤成則批劉一輩子就是選舉，而且只要坐轎，從沒想過也不曾幫人抬轎，再者政黨、派系及家族勢力都曾是他參選的助力，卻也在用不到時棄之如敝屣。

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劉櫂豪說，「家族政治」其實是幾個月前媒體先報導、定位大選是2大政治家族角力，自己因此提起，也並非只提藍或綠，最重要的是，政治家族對台東政壇的深遠影響。

劉雖批評家族政治，但他大哥劉櫂漳也曾為藍營國代、縣議員。劉表示，已離世大哥代表國民黨當選國代，自己則是選擇代表綠營參選，理念不同但情感仍在；自己只是提出這項議題，讓台東人一起思考，政治家族對台東影響究竟是正面或負面，這議題也可受公評。

至於賴坤成的批評，劉表示，賴董事長可能忘記了，自己在2009年縣長大選以5000票落選，賴則是在隔年、2010年參加立委選舉，當時也是參與其大小場合盡力輔選，「但他可能忙碌、忘記了」；這段時間，自己也有機會栽培優秀後進，「我不會當成自己的功勞，但這代表對這片土地的熱愛」，期待賴能在地深耕、關注台東發展。

劉櫂豪說，如果自己參選，會以無黨籍，因此不需考慮政黨因素，來自各陣營的選票夠多時，相信台東就能告別政治傳承、共同治理台東並邁向更好未來。

劉櫂豪再次強調，陳瑩所說的「同一陣營」，自己「若參選，選民給自己這個機會時，只要是好的政見，不排除與各個朋友一同商討台東未來」、「如果我參選，會以無黨籍參選台東縣長，讓選民在家族政治以外做出更好、不一樣的選擇」。

至於「選民給自己這個機會」，劉櫂豪說，「就是給自己機會當選縣長」，擺明「選前要談沒機會」、「等選上再說」，只是這一切前提是「如果真的宣布參選以後」，劉仍未說死，他說，未來有機會再公開說明自己是否參選及理念。

由於劉在民進黨時期屬於「英系」人馬，自己參與選舉，前總統蔡英文是否有意見，劉表示，蔡前總統仍在忙碌公共事務決策及參與，未論及此事。但蔡英文在Threads上被網友認為「過於活躍」，甚至網友最常對她留言「如果那麼閒，就出來選總統」，到底蔡是否關心台東政治發展，或真仍忙於公共事務，劉櫂豪表示，需要由蔡前總統辦公室回應。

農業信用保證基金董事長賴坤成批劉櫂豪「只想坐轎」。（民眾提供）

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