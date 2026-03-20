江啟臣獲蔣萬安、張善政等人力挺 楊瓊瓔「這句話」回應

台中市長盧秀燕未表態力挺江啟臣，楊瓊瓔說，非常感謝盧市長去美國，努力為台灣做事，「自動補位」化解疑美論。（記者蔡淑媛攝）

國民黨台中市長提名將在25至31日舉行初選民調，立委楊瓊瓔和立法院副院長江啟臣的「姐弟之爭」白熱化，針對江啟臣接連獲得台北市長蔣萬安、桃園市長張善政及台南、高雄市長參選謝龍介與柯志恩表態力挺，對此，楊瓊瓔一句話帶過，強調「大家都為了台中奮鬥、努力，一起來勝選！」。

針對初選民調逼近，楊瓊瓔表示，這30幾年的政治實力是每天服務鄉親的累積，現在按部就班，勤於基層走動，現在除了到立院開會，就是每天傾聽民意，搭起與政府溝通的橋樑，明天在對太平舉行第二場萬人造勢，希望大家一人一分鐘為她爭取支持。

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目前台中市長盧秀燕未表態力挺江啟臣，楊瓊瓔則說，非常感謝盧市長去美國，每天行程滿滿，努力為台灣做事，「自動補位」化解疑美論，以資深前輩的立場自動補位，搭起與美國良好關系，化解疑慮。

楊瓊瓔出席低碳產業永續發展聯盟AI應用落地輔導計畫成果發表會。（記者蔡淑媛攝）

楊瓊瓔出席低碳產業永續發展聯盟AI應用落地輔導計畫成果發表會。（記者蔡淑媛攝）

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