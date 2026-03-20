討厭在野黨挨轟背骨！黃暐瀚高級酸回應 網笑翻：偷臭郭正亮

前立委郭正亮。（資料照）

有網友近日留言質問資深媒體人黃暐瀚「不懂為什麼發文看起來都像在幫執政團隊洗地』。黃暐瀚直球回應「我討厭現在的在野黨，沒有國家意識」。結果又挨轟「背骨」。對此，黃暐瀚表示：「真正的背骨是那種曾經在這個黨當不分區立委，後來卻回頭天天罵栽培自己的黨的這樣的政治人物，才叫背骨。」不少網友笑稱，根本在偷臭前民進黨不分區立委郭正亮。

黃暐瀚日前回應一名長期追蹤他的網友表示，「洗地」是他最討厭的文字。他說，軍購議題他已經講了三個月，「我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭。」不料，這段話又再度被網友擷取製成圖卡發文，還配上文字批評「背骨的令人討厭，黃鼠狼牆頭草」。

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沒想到，黃暐瀚直接現身貼文下方留言質問：「我不知道你所謂『背骨』是什麼意思？」黃暐瀚說，自己一輩子沒有加入過任何政黨，沒有擔任過任何公職、黨職，沒選過舉，沒有花過一分公帑，沒拿過納稅人一毛錢。「我就一老百姓，講我自己相信的話，愛台灣，捍衛中華民國。看到有政黨做得好，就稱讚；做不好，就批評。你看我不順眼就說我背骨？」

黃暐瀚還說，所謂背骨是那種曾經在這個黨當不分區立委，後來卻回頭天天罵栽培自己的黨的這樣的政治人物，才叫背骨。

最後一段話，讓不少網友解讀根本在偷臭郭正亮，網友紛紛留言表示：「像預言反指標郭不亮先生」、「說實話，沒錯」、「是說郭還是黃」、「高級酸」、「傷害性不大，侮辱性破表」。

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