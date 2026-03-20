前竹縣教局長選議員？楊郡慈：目前專心授課、做研究

對於外傳將投入新竹縣議員選舉，楊郡慈表示，確實有人勸進，但現階段她把重心放在授課及AI教育研究。（記者廖雪茹攝）

楊郡慈要選新竹縣議員？近日外傳新竹縣政府前教育局長楊郡慈準備投入議員選舉，引發地方熱烈討論。楊郡慈對此受訪表示，只要對新竹縣是好的發展，她非常樂意參與，也確實有人勸進；不過，現階段她把重心放在國立清華大學兼課，並專研AI教育。

楊郡慈表示，她目前在清大教育學院擔任兼任教授，將實務經驗帶入教育知識學習的領域，同時接專案計畫研究中；她認為，AI科技日新月異，現階段學校課程安排和師資培養已趕不上一日千里的科技發展，主管機關應該盡快提出相關策略來因應，也期待各界專家學者積極參與公共議題討論。

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楊郡慈進一步說，即使學校老師現在開始進修AI教學相關知識，恐怕也趕不上科技發展，勢必要立即做整體評估，並提出確實可行的具體對策，順勢利用AI資源導入國中小學基礎教學當中，讓AI世代的孩子長出因應科技瞬息萬變的能力。

至於選舉，楊郡慈說，她目前在清大兼課，全新投入AI教育的應用及發展，仍然十分關心新竹地區的教育；她樂見地方人士關心公共事務，也不諱言周邊友人確實鼓勵她投入政壇，「只要我有能力，我願意貢獻一己之力」。

楊郡慈曾任新竹縣各級學校家長協會理事長，由新竹縣長楊文科延攬擔任教育局長6年，去年11月她以生涯規劃和家庭因素，加上階段性任務已告一個段落，主動提出辭呈獲批准。當時地方即傳出她將投入選舉。但楊郡慈強調，清大教育博士班取得學位，已接受校方聘請回校任教。

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