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    首頁 > 政治

    不再羨慕雙北！基隆警「繁重加給」月增最高3880元

    2026/03/20 16:04 記者林嘉東／基隆報導
    基隆市長謝國樑（右5）多次頒獎表揚績優警員，肯定基層員警辛勞。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市長謝國樑（右5）多次頒獎表揚績優警員，肯定基層員警辛勞。（記者林嘉東翻攝）

    行政院日前核定修正「警察人員警勤加給表」，自3月1日起生效，第一線員警最關心的「刑事加成」及「勤務繁重加成」將同步提高。基隆市警察局表示，第一線執勤員警依勤務繁重程度，最高可領取4成的「勤務繁重加成」，預計每人每月薪資加幅約在1940元至3880元之間。此外，刑事人員的「刑事加成」也同步調升至8成，為基隆市警界注入強心針。

    基隆市警察局長林信雄特別感謝市長謝國樑，近3年來不間斷爭取提高警察同仁待遇，且將該案簽核溯及自今年3月1日起生效，並在市府預算審查會中，同意警察局提報因應經費預算追加；待市議會審查通過後，基隆市警察將擁有更堅實的待遇後盾，有效穩定警力，避免人才外流至雙北。

    林信雄表示，除了市長支持外，基隆市議會議長童子瑋自去年6月起，也多次向行政院人事行政總處及警政署反映基隆警察心聲，強調基隆市勤務繁重程度不亞於直轄市；經過多方協調努力，終於通過提議多年的「繁重加給」修正案。

    林信雄說，基隆警力在緝毒、打詐及交通安全上的表現有目共睹，本次「繁重加給」與「刑事加成」的雙重調升，不僅是對同仁努力的直接肯定，更展現了市府與議會共同維護雨都治安的決心；未來將持續精進勤務作為，並利用優化的待遇留住人才，提供市民更安全、穩定的社會環境。

    基隆市議會議長童子瑋（右4）也多次向行政院人事行政總處及警政署反映基隆警察心聲。（記者林嘉東翻攝）

    基隆市議會議長童子瑋（右4）也多次向行政院人事行政總處及警政署反映基隆警察心聲。（記者林嘉東翻攝）

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