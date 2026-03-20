綠委「呼應」陳昭姿高喊一邊一國 藍白反擊嗆修憲

民眾黨中配立委李貞秀16日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢，李女只好面對空氣質詢5分鐘。民眾黨團今日於立法院會提出對劉世芳的譴責案，民眾黨立委陳昭姿發言時力挺李貞秀，嗆民進黨有本事就宣布台灣中國一邊一國，綠委群起「呼應」，齊聲高喊一邊一國，藍白也高喊修憲反擊，場面亂成一團。

民眾黨立委陳昭姿發言時表示，李貞秀已經完成宣誓拿到當選證書，可依法行使職權，如果所有的部長都學習劉世芳、召委也護航，立法院如何行使監督權，要求民進黨立即停止踐踏民主的行為，有本事就宣布台灣中國一邊一國。

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此時綠委們在台下高喊「台灣中國一邊一國」，陳昭姿氣喊，完全執政8年有提過修憲嗎？騙選票，有本事就修憲，賴總統親自公布兩岸是兩國，才有國籍法的問題。白委們也在議場上高舉「行政濫權 打壓陸配」手牌聲援陳昭姿；藍委陳雪生則走上議場，高喊數次中華民國。藍白也高喊修憲反擊，質疑民進黨若主張兩國論，應透過憲政程序處理。

民進黨立委沈伯洋表示，任何人要作台灣的立委，參政要取得戶籍、要放棄雙重國籍，進入立法院時，還要簽署沒有具備其他國籍的文件，目前沒有一個要件符合，要怎麼作台灣的立委？這就是不遵守法制的結果。

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