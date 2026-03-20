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    首頁 > 政治

    遭民眾黨團提案譴責 劉世芳：官員不必接受無立委資格者質詢

    2026/03/20 14:58 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳在立法院受訪說，內政部認定李貞秀女士不具備立法委員的資格，按照立法院議事規範，行政官員不必接受一個沒有立委資格的質詢。（記者李文馨攝）

    內政部長劉世芳在立法院受訪說，內政部認定李貞秀女士不具備立法委員的資格，按照立法院議事規範，行政官員不必接受一個沒有立委資格的質詢。（記者李文馨攝）

    民眾黨中配立委李貞秀資格惹議，她週一（16日）首度在內政委員會質詢，但內政部長劉世芳等官員拒絕上台答詢。民眾黨團今天對劉世芳及當日召委提出譴責案。劉世芳下午在立法院受訪說，內政部認定李貞秀女士不具備立法委員的資格，按照立法院議事規範，行政官員不必接受一個沒有立法委員資格的質詢。

    民眾黨團提案，有鑑於韓國瑜已於115年3月11日黨團協商明確裁示：「在相關事實查明前及司法終局裁判前，有鑑於李貞秀委員既已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使應予尊重。」內政部長劉世芳卻於115年3月16日出席內政委員會時，刻意違背行政立法相互尊重、相互監督制衡之原則，與輪值召委李柏毅沆瀣一氣，採取「不上台備詢」、「不發一語」之抵制態度，極其傲慢的憑藉行政權剝奪立法委員質詢權，不僅公然藐視國會，更踐踏民主法治，赤裸裸的將弱勢族群淪為政治鬥爭工具。

    劉世芳今天下午在立法院表示，她依照中華民國憲法依法行政，並重申，李貞秀女士從頭到尾都沒有告訴國人，她有沒有放棄雙重戶籍跟雙重國籍，且她從來也沒有否認她仍有中華人民共和國國籍這件事情。按照「國籍法」，本來就是應該在就職前一天提出放棄證明，目前為止內政部仍然沒有收到。

    劉世芳指出，立法院長韓國瑜日前在黨團協商的時候，也有提到這件事沒有黨團共識。在當時的協商中，他也請立法院人事處唸出李貞秀所簽的文書裡面有涉嫌偽造的嫌疑，也就是說，李貞秀只有簽中華民國國籍，並沒有簽她有中華人民共和國的雙重國籍，目前內政部都還沒有收到公文書的影印本。

    劉世芳說，到目前為止，內政部認定仍然認為李貞秀女士不具備有立法委員的資格，按照「立法院職權行使法」，或是立法院的各項議事規則，以及在內政委員會召委裡面所做的議事規範，她是按照議事規範尊重內政委員會所有委員的質詢跟備詢。

    媒體追問，如果下一次質詢時遇到李貞秀，她是否會接受質詢？劉世芳回應，還是一樣，她認為李貞秀女士仍然是李貞秀女士，她不具備有立法委員的資格。按照「立法院職權行使法」，或是立法院的議事規則，或是立法院的議事規範，行政官員其實不必接受一個沒有立法委員資格的質詢。

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