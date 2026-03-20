民眾黨團提譴責案逕付二讀！李柏毅：心情非常差 為了法制會繼續堅持

民眾黨團今日於立法院會提出對李柏毅及劉世芳的譴責案，並以藍白人數優勢逕付二讀，交付朝野黨團協商。（記者陳逸寬攝）

民眾黨中配立委李貞秀16日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢；民進黨籍內政委員會召委李柏毅裁示，官員不必接受李貞秀質詢；李女只好面對空氣質詢5分鐘。民眾黨團今日於立法院會提出對李柏毅及劉世芳的譴責案，並以藍白人數優勢逕付二讀，交付朝野黨團協商。李柏毅下午質詢時坦言，今天心情非常差，但為了法制會繼續堅持。

立法院會今日下午繼續進行施政總質詢，李柏毅質詢時提到，他上午被送紀律委員會、譴責；行政院長卓榮泰表示，行政院堅持在法的立場上，這種譴責行政院會檢討在法的執行是否能完全落實。

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李柏毅說，他也堅持在法的立場上，對於有違法身分疑慮的女士，採取尊重的態度。「韓院長我尊重您的協商結論，我請這位女士上台，我也尊重行政院對所有法律的解讀，也尊重行政院官員包括劉世芳不必上台回應，兩個尊重換來絕情的送紀律委員會」。

李柏毅表示，就如同卓院長的尊重，上週送來中選會人事案，得到什麼結果？卓榮泰回答，這個是基於過去到現在，若要讓行政院等部會機關能順利運作，尤其這種人事同意權，願意採取政黨之間、黨團之間互相來協調的方式。

李柏毅詢問，「所以除了執政黨的另外兩個黨，有照您一開始與他們協調的方式來做嗎？」卓榮泰說，這倒是非常遺憾且意外；真心換來絕情。李柏毅表示，他也是尊重換來絕情，今天心情非常差，但為了法制會繼續堅持；卓榮泰表示，「我們互相鼓勵，伸手不打笑臉人」，繼續保持微笑；李柏毅說，謝謝院長的鼓勵。

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