為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    陳昭姿爆氣喊有種宣布一邊一國 綠委齊聲反制 網酸：領哪國薪水？

    2026/03/20 16:12 即時新聞／綜合報導
    民眾黨立委陳昭姿。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨立委陳昭姿。（記者陳逸寬攝）

    民眾黨團今日於立法院會提出對民進黨籍內政委員會召委李柏毅及內政部長劉世芳的譴責案，並以藍白人數優勢逕付二讀，交付朝野黨團協商。民眾黨立委陳昭姿上台質詢時爆氣怒嗆賴政府「有本事公開宣布，台灣、中國，一邊一國，那才有所謂《國籍法》！」，在場綠委聽到後則齊聲高喊「台灣、中國，一邊一國」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」怒嗆「陳昭姿你到底哪一國立委？」

    粉專「Mr.柯學先生」今日轉發陳昭姿於立法院質詢畫面，陳昭姿說：「單一國籍，有本事請公開宣布『台灣、中國一邊一國』，請公開宣布台灣、中國，一邊一國，賴政府請宣示！那才有所謂的《國籍法》！」此時現場綠委高喊「台灣、中國，一邊一國！」，陳昭姿接續轉頭要求韓國瑜將時間暫停。

    粉專「Mr.柯學先生」直言，「陳昭姿嗆有種宣佈台灣中國一邊一國，遭台下轟爆！」，接著反問「陳昭姿你講什麼幹話？你到底哪一國立委？」

    陳昭姿此番言論引發熱議，網友紛紛留言，有人說「Kp怎麼都找這種白癡垃圾的」、「本來就一邊一國了，啊不然咧！她瘋了嗎？難道她是領中共的薪水嗎？無恥！」、「本來就是一邊一國啊，不然你坐飛機去大陸不用護照嗎」、「這也太扯了吧......你是哪個國家立委」。

    另，李柏毅下午質詢時坦言，今天心情非常差，但為了法制會繼續堅持。

    相關新聞請見︰

    民眾黨團提譴責案逕付二讀！李柏毅：心情非常差 為了法制會繼續堅持

    民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（記者陳逸寬攝）

    民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（記者陳逸寬攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播