陳昭姿爆氣喊有種宣布一邊一國 綠委齊聲反制 網酸：領哪國薪水？

民眾黨立委陳昭姿。（記者陳逸寬攝）

民眾黨團今日於立法院會提出對民進黨籍內政委員會召委李柏毅及內政部長劉世芳的譴責案，並以藍白人數優勢逕付二讀，交付朝野黨團協商。民眾黨立委陳昭姿上台質詢時爆氣怒嗆賴政府「有本事公開宣布，台灣、中國，一邊一國，那才有所謂《國籍法》！」，在場綠委聽到後則齊聲高喊「台灣、中國，一邊一國」。對此，臉書粉專「Mr.柯學先生」怒嗆「陳昭姿你到底哪一國立委？」

粉專「Mr.柯學先生」今日轉發陳昭姿於立法院質詢畫面，陳昭姿說：「單一國籍，有本事請公開宣布『台灣、中國一邊一國』，請公開宣布台灣、中國，一邊一國，賴政府請宣示！那才有所謂的《國籍法》！」此時現場綠委高喊「台灣、中國，一邊一國！」，陳昭姿接續轉頭要求韓國瑜將時間暫停。

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粉專「Mr.柯學先生」直言，「陳昭姿嗆有種宣佈台灣中國一邊一國，遭台下轟爆！」，接著反問「陳昭姿你講什麼幹話？你到底哪一國立委？」

陳昭姿此番言論引發熱議，網友紛紛留言，有人說「Kp怎麼都找這種白癡垃圾的」、「本來就一邊一國了，啊不然咧！她瘋了嗎？難道她是領中共的薪水嗎？無恥！」、「本來就是一邊一國啊，不然你坐飛機去大陸不用護照嗎」、「這也太扯了吧......你是哪個國家立委」。

另，李柏毅下午質詢時坦言，今天心情非常差，但為了法制會繼續堅持。

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民進黨籍內政委員會召委李柏毅。（記者陳逸寬攝）

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