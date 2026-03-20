高虹安率隊訪東京巨蛋 綠諷4年搞不定新竹棒球場

新竹市長高虹安率隊訪東京巨蛋，綠營民代諷新竹棒球場4年搞不定，「小巨蛋」孵蛋計畫更是空中閣樓的口號。圖為高虹安與市府團隊參觀東京巨蛋。（新竹市府提供）

新竹市長高虹安率市府一級主管參觀東京巨蛋，為竹市「小巨蛋」孵蛋計畫進行觀摩，遭網友及綠營民代諷新竹棒球場改善工程4年搞不定，還想孵「小巨蛋」，簡直是空中閣樓的口號。市議員劉崇顯更籲高虹安應先對棒球場改善工程拖了4年還無法使用向市民道歉，喊話高虹安不要用「小巨蛋」孵蛋計畫轉移焦點。

多次到東京巨蛋觀賽的劉崇顯表示，東京巨蛋是超過4萬席的設計規模，與目前不到2萬席的新竹小巨蛋構想差距甚遠，光建築構造與整體營運方針都天差地別。他認為高虹安對遲遲無法改善好新竹棒球場已感到焦慮，才會今年元旦倉促提出新竹小巨蛋構想轉移焦點，籲高虹安應直面新竹棒球場的跳票問題，應先對棒球場工程不斷拖延向市民與球迷道歉。

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市議員曾資程也說，竹市目前各區對推動小巨蛋面臨諸多挑戰，光是選址就可能有都市計畫時程和交通聯外系統銜接等問題要解決，再者小巨蛋後續的營運維護量能更是重點。小巨蛋孵蛋計畫不應淪為口號式的「空中樓閣」政策。市民並非反對長遠規劃，但當市立總圖書館、國際展演中心、空橋系統與棒球場等重大建設都進度延宕落後時，高虹安如今拋出新的大型建設想像，只會讓公共討論停留在規模與口號。

市議員林盈徹也說，竹市目前已有多項重大工程出現延宕，在行政量能與執行效率不彰下，貿然啟動新的大型建設，恐將拉長原已延宕的工期，竹市能否撐起小巨蛋的營運也是問題。

香山區長期缺乏公有市場建設，與其天馬行空想孵蛋，籲高虹安應多關注民生需求及兼顧區域均衡發展。

新竹市長高虹安率隊訪東京巨蛋，綠營民代諷新竹棒球場4年搞不定，「小巨蛋」孵蛋計畫更是空中閣樓的口號。圖為新竹市立棒球場現況。（記者洪美秀攝）

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