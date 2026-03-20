專家：從「反獨促統」到「反獨逼統」 中共沒有維持現狀空間

專家學者警告，中共從過去「反獨促統」，將進一步朝向採取「反獨逼統」策略。（路透檔案照）

陸委會針對中共日前通過「民族團結進步促進法」舉行專家學者座談會，與會專家學者警告，中共從過去「反獨促統」，將進一步朝向採取「反獨逼統」策略。在這種壓力下，台灣民眾維持現狀的空間恐被沒收，只要不表態支持統一，隨時可能被羅織罪名。

陸委會今（20）日透過新聞稿，說明該座談會的發言重點。學者分析，這部法律是中國國家主席習近平在經濟與政治合法性動搖之際，為中國共產黨確立的新統治基礎。它將「促進民族團結」視為達成「中華民族偉大復興」的核心手冊，是一部從意識形態到實質建設的全方位操控工具。此次立法是將中共長期推行的「民族神話」法制化，促其只能接受中共史觀、文化觀、政治觀、社會觀，進而唯一服膺中共政權，凸顯自閉排他的「中國觀」。

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專家統計，該法全部共65條，出現「應當」義務的頻率高達 53次，對象涵蓋各級政府、教育機構、宗教團體、企業甚至未成年父母。法律賦予極為綿密的法律責任，從行政處分、治安管理處罰到刑事責任。透過這部法律作為橋接，中共能將任何不配合的行為架接到既有的行政罰或刑法中進行處置。

學者觀察，法律條文針對的同化對象雖然人口稀少，但其居住地蘊藏廣闊的礦產資源。這種「人口同化、資源收編」的模式若對照台灣，不難想像中共對台灣地理資源的政治野心。透過緊密的社會互嵌，達成對領土與物資的絕對掌控，反映出舉國體制下的資源掠奪邏輯。

專家警告，此法在對台操作上採取「非統即獨」的邏輯。過去台獨有明確定義，現在則是「不支援統一、不認同共同體」即視為台獨。這是一種極度的規訓擴張，法律紅線變得極其模糊。中共從過去「反獨促統」，將進一步朝向採取「反獨逼統」策略。在這種壓力下，台灣民眾維持現狀的空間恐被沒收，只要不表態支持統一，隨時可能被羅織罪名。

學者示警，因法律強調全方位的支持「民族團結」與「國家統一」，並且明確要求黨政機關幹部、統戰組織等必須負起相關義務，因此未來中方各層級宥於促統壓力，在對台交流活動可能更加統戰化、任務化。不論是文化、宗教、學術或經濟等交流，不排除我方民眾都須先表明「支持統一」的立場，導致兩岸互動迴旋空間更加縮小。

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