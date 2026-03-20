民眾黨團提案譴責劉世芳藐視國會逕付二讀 林月琴開轟

民進黨立委林月琴。（資料照）

民眾黨中配立委李貞秀16日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢，李女只好面對空氣質詢5分鐘。民眾黨團今日於立法院會提出對劉世芳公然藐視國會的譴責案，朝野進行表決，最終在藍白人數優勢下，在出席的109位立委中，有59位贊成、50位反對，逕付二讀，交付朝野黨團協商。對此，民進黨立委林月琴表示，走了一個黃國昌，留下一個陳昭姿？藍白繼續無視法律！

民眾黨團提案，有鑑於韓國瑜院長已於115年3月11日黨團協商明確裁示：「在相關事實查明前及司法終局裁判前，有鑑於李貞秀委員既已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使應予尊重。」內政部部長劉世芳卻於115年3月16日出席內政委員會時，刻意違背行政立法相互尊重、相互監督制衡之原則，與輪值召委李柏毅沆瀣一氣，採取「不上台備詢」、「不發一語」之抵制態度，極其傲慢的憑藉行政權剝奪立法委員質詢權，不僅公然藐視國會，更踐踏民主法治，赤裸裸的將弱勢族群淪為政治鬥爭工具。

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林月琴在臉書PO文表示，今天院會，藍白繼續咨意妄為，竟然提案要將內政委員會召委 李柏毅送紀律委員會，只因為李委員在委員會捍衛國籍法、捍衛民意代表對國家的忠誠、同意不讓部會首長上台備詢，依法處理！」

林月琴指出，「想問民眾黨，從李女士上任立委至今，我想問你們到底做了什麼？連韓國瑜院長都說有爭議待處理，結果李女士除了會在台下比倒讚，為何不快去處理國籍爭議的問題？不讓你們除籍的是中國不是台灣！請回去找中國！」

林月琴續指，「再來，想問今天發言分貝比黃國昌還大聲的，陳昭姿，你一直嗆聲叫 賴清德總統 宣布一邊一國，否則台灣沒有國籍法的問題！你曾經身為一邊一國行動聯盟理事長，更公開說一邊一國論述沒有可以反對的地方，那請問，現在你還支持嗎？台灣不是一直都是主權獨立的國家嗎？不是一邊一國嗎？那國籍法就一定適用！」

林月琴直言，「還是你跟黃國昌一樣，加入民眾黨，就成變色龍？連理念都拋棄？」

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