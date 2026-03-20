分析年底宜蘭縣長選情 吳靜怡：藍白合也難敵林國漳

民進黨宜蘭縣長參選人林國漳（資料照）

明年宜蘭縣長選情，民進黨已確定徵召林國漳參選，黨部也同步佈局基層組織，展開鄉鎮市長與縣議員提名；而國民黨議長張勝德、立委吳宗憲積極表態，捨我其誰，勢必要有一戰，黨內整合能否成功仍待觀察；民眾黨雖已徵召前立委陳琬惠，但還卡在「藍白合」問題？怎麼合？能成功嗎？都關係到整個選情變化。對此，媒體人吳靜怡表示，國民黨颳起藍天變綠地警訊！少了宜蘭母雞林姿妙，藍白合推吳宗憲仍輸林國漳。

吳靜怡在臉書PO文表示，林姿妙過去就是藍營的「母雞」與「穩贏保證」，但民眾黨在上屆競選時狂打林姿妙，再加上黃國昌狗仔隊跟監拍照，從金主到林姿妙的女兒通通都不放過，讓林姿妙從2022年開始身陷貪污案，最新民調好感度，即使一審重判12年6個月停職，她仍有41.3%，藍白本身就有矛盾，合作反而產生更致命的「整合折損」，吳宗憲+陳琬惠原始支持度合計34.5%，一旦整合成吳宗憲版，只剩33.0%；換成陳琬惠版更只剩26.7%。這證明藍票勉強能轉白，白票卻吃不到藍票，若藍白整合成功，更多藍營支持者寧願支持林國漳。

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吳靜怡分析，更值得注意的是，林國漳現在的民調，不是空中樓閣，而是有2024總統大選賴清德票源在下面墊底。2024總統大選，賴清德在宜蘭拿下11萬9517票、44.74%，賴清德不只贏侯友宜4萬2076票，也贏柯文哲4萬9346票，換句話說，宜蘭本來就存在一個超過11萬票、而且遠高於藍白任一方的綠營總統票基礎，再對照同場立委選舉，民進黨陳俊宇在宜蘭縣第1選區拿下10萬7308票、41.99%當選，這代表綠營在宜蘭不是只靠總統光環，而是總統票、立委票與地方組織票三條線本來就有重疊基礎。

宜蘭人口與選票較集中的平原生活圈，賴清德在2024其實大多數都站在領先面，只要民進黨把總統票的支持者重新動員回地方選舉，林國漳不是在「挑戰藍地」，而是在接手一張本來就存在的綠營票倉地圖。

吳靜怡指出，吳宗憲在50歲以上大幅領先，名字優勢讓他在電話民調上至少幫他多拉5-8%老人票，但其實，吳宗憲根本還沒接上林姿妙留下來的地方紅利，現在的宜蘭，不是國民黨原封不動的延長線，而是林姿妙退場後，地方政治重心開始鬆動，更傷國民黨的是「民心思變」，30.4%想「換民進黨做做看」，高於23.6%想繼續給國民黨，只有6.5%想換民眾黨，這是林姿妙執政包袱（一審重判停職）讓藍營續任正當性徹底鬆動。

吳靜怡續指，這場選戰真正打的是還有黨主席的路線對撞，賴清德和鄭麗文對於中華民國台灣路線的選擇，而這場宜蘭縣長選戰的真正命題，已經不是「藍白要不要合」，而是國民黨能不能在沒有林姿妙的情況下，重新證明自己還有穩贏宜蘭的本事。

吳靜怡直言，綠營翻盤機會高，藍營再不警醒，就準備迎接宜蘭全面綠化的歷史一刻。

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