否認「被請辭」 蕭旭岑：一切說法以馬英九基金會為準

國民黨副主席蕭旭岑。（資料照）

馬英九基金會董事長、前總統馬英九日前聲明基金會前執行長蕭旭岑與「前員工」王光慈離職，今後對外無法代表基金會及馬英九本人，引發外界議論，國民黨副主席蕭旭岑今日中午接受網路直播節目「觀點芹爆戰」訪問時，除否認自己是「被請辭」，並強調一切說法都以馬英九基金會為準，同時希望外界不要傷害到馬英九與基金會。

對於主持人黃光芹質疑，為何馬英九聲明要一次點名他與王光慈，以及直到3月16日才對外宣布兩人離職，蕭旭岑只說，自己已經離開基金會，一切說法都以馬英九基金會說法為主，現在他也不能再代表基金會發言，希望外界不需要再做過度解讀。

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至於蕭旭岑在去年11月就任國民黨副主席就已請辭基金會執行長，當時是否有獲批准，為何沒有看到人令？蕭旭岑說，相關訊息他過去有在媒體上說過，並強調基金會都有內部處理程序，一切尊重馬英九基金會的說明。

黃光芹還問，馬英九基金會是否如外傳近期發生衝突，是否有馬家人介入？有沒有比蕭旭岑更親近於馬英九的人士介入此事？蕭旭岑也不願多談，只說這一個版本與其他傳聞版本都有誇大與內容不實，無論是哪一個版本，他都不會也不應該做回應，只盼媒體要善盡查證，不要殃及無辜。

此外，主持人問他是否「被請辭」？蕭旭岑說，早在去年11月1日接任國民黨副主席，他就已經辭職，由王光慈接任馬英九基金會執行長一職，過去在媒體訪談中他也有提及王光慈接任，整件事情的重點就在於他擔任國民黨副主席後，無法再像過去代表馬英九基金會帶團訪問中國大陸，基金會人事重新布局本來就是應該的，但此事引發效應與許多故事版本，有些內容自相矛盾、天馬行空，他可以理解媒體記者被要求寫「內幕」，但呼籲媒體應謹慎查證、避免傷害無干的人。

蕭旭岑還說，很遺憾這次有一些不實報導與綠營操控，宣稱馬英九此舉是要切割國民黨主席鄭麗文，他並強調，這件事情當然不是藍營的路線之爭，馬、鄭兩人在兩岸政策上沒有不一致，外界做文章或綠營挑撥離間，都無法改變國民黨兩岸政策一貫，也沒有所謂的路線歧異，雖然最近特別軍購條例在立法院黨團內部有一些不同意見，但國民黨的路線與方向是由黨章與政綱所決定。

對於主持人問，馬英九與鄭麗文路線是否有差別？蕭旭岑說「看不出來」；當主持人進一步指出馬英九在執政時說過兩岸不統、不獨、不武，但鄭麗文卻自稱「中國人」，而且馬英九在第一次「馬習會」提「中華民國」，第二次「馬習會」以「中華民族」做為通關密碼，早年參選台北市長時又自稱「新台灣人」，每個階段說法都不同，蕭旭岑則澄清，馬英九與鄭麗文在兩岸表述上沒有歧異，馬、鄭都堅持「九二共識、一中各表」，鄭麗文在回覆習近平的賀電中，以及他上個月見中國政協主席王滬寧都是說，1992年兩岸各自以口頭方式表述都堅持「一個中國」原則，這就是「一中各表」，而且過去馬英九在很多地方都提過「兩岸中國人」，且鄭麗文要恢復國共交流平台的作法，與馬英九過去的作法都一樣。

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