林昶佐陪同芬蘭國會訪團來台 林佳龍：討論雙邊未來深化合作

芬蘭國會訪團近日在我駐芬蘭代表林昶佐大使陪同下訪台，拜會外交部長林佳龍。（外交部提供）

外交部長林佳龍昨（19）日晚間宴請近年規模最大的芬蘭國會訪團之一，該訪團由我國駐芬蘭代表處大使林昶佐陪同訪台。林佳龍表示，宴席上芬蘭國會友台小組主席勒馬茨（Mats Löfström）分享這趟訪台的觀察與心得。這次訪團除了拜會副總統蕭美琴外，也透過和各部會的深入交流，更全面了解台灣，並進一步討論雙邊未來如何深化合作。

林佳龍表示，他一見到林昶佐就先給彼此一個大擁抱，歡迎他「回娘家」。林佳龍並細數這幾年台芬關係成果。他指出，2025年芬蘭成為北歐第一個與台灣締結航空服務協議的國家，華航、長榮與星宇航空也親赴現場見證。

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林佳龍也說，這不僅有助於未來經貿與觀光交流，相信可望進一步促成台灣直飛芬蘭的航班，讓更多人有機會親自走進嚕嚕米（Moomin）的故鄉。

此外，林佳龍提到，台芬雙邊貿易總額已超過16億美元，較2024年成長超過3倍，也看得出兩國合作正在快速升溫。林佳龍並指出，從區域政治與安全局勢、全社會韌性，到既有的農業與觀光合作，以及半導體、科技、貿易等領域，台芬之間都有很大的合作潛力。

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「台灣和芬蘭雖然相隔遙遠，卻有許多相似之處。」林佳龍認為，台灣與芬蘭都擁有且珍惜民主、自由與人權，也瞭解在變動的國際局勢中，國家韌性來自制度的穩健、產業的實力，以及社會彼此信任的基礎。

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林佳龍轉述，勒馬茨於晚宴中提到，在這樣的時代背景下，「硬實力」與「軟實力」都同樣關鍵。除了安全與防衛，文化、創新與價值，也是連結世界的重要力量。林佳龍表示，他很認同勒馬茨的想法，他回憶去（2025）年11月外交部與中華文化總會在芬蘭赫爾辛基舉辦F:F:F—Formosa : Finland : Fest音樂節，不只讓兩國喜愛重金屬音樂的朋友都很興奮，也展現外交部推動總合外交路徑的成果。

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林佳龍指出，台灣是印太地區的民主燈塔，台海安全更是全球繁榮與穩定的重要基石。他並強調，未來台灣會持續和歐洲及全球民主夥伴攜手，守護共同價值，捍衛以規則為基礎的國際秩序。

我國駐芬蘭代表處大使林昶佐。（外交部提供）

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