百年首位總統到關山車站 賴清德談路雙軌電氣化兼「拉票」

總統賴清德發表對台東的願景。（記者劉人瑋攝）

今早台東關山火車站舉行通車百週年紀念活動，總統賴清德也到場，他在致詞時不少即興發揮，與地方打成一片。他表示，因是第一位到此車站總統，又得到另一個「第一」稱號，「花東一直在我們心中」，期待任內看到鐵路雙軌電氣化「但可能會超過4年，所以大家需要再支持我」。

蒸汽女王CT273汽笛接上紅彩帶，賴清德、立委陳瑩、交通部長陳世凱等人共同拉響、鳴笛，也象徵帶動東部百年的鐵路與火車駛向下一個新里程，倒是汽笛聲過響，賴清德與一眾來賓靠得又近，大吃一驚。

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賴清德列舉許多東部重要交通建設，其中鐵路雙軌電氣化則是在前總統蔡英文任內核定，他說中央是以區域均衡發展為考量，花東一直都是在自己心中，自己有個夢想，就是期望任內能看到此項完成。但話一出口，賴明顯思索幾秒後笑說：「但這可能會超過4年，所以大家需要再支持我」。台下則是爆起掌聲與笑聲。

特別的是，賴在致詞提到科技建設事項，他表示，硬體製造已然成形，軟體卻不受地域影響，認為花東就是發展軟體最好的地方。

會後賴清德聽到地方民眾呼喚，本要上車卻趨前與地方互動，瀏覽各攤位，關山鎮代主席吳文忠則是在攤位上捧著滿滿一盤「草仔粿」要賴品嚐，賴則因隨行者眾、不願獨食，提議「我整盤買下」，吳文忠則說：「收什麼錢？整盤拿走！」

這次賴從致詞前就點名各縣議員、一一打招呼「難得來，讓我跟大家認識一下」，直到離去前還跟各攤位互動。台東其實有非常多台南移居鄉親，有鄉親表示「比在當台南市長還親切！早這樣多好！」也有近幾年移居者反駁「他（賴）本來就不錯，來台東還能被在中央的前市長照顧（交通建設），感覺真好」。

拉下汽笛剎那，聲響嚇到不少人。（記者劉人瑋攝）

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