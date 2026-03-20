替代役戰力升級！南市多元課程強化防災救護與應變能力

南市府今日舉辦替代役男法紀教育暨民防在職訓練課程，內容結合服裝儀容檢查、法紀教育等。（圖由南市民政局提供）

南市府今（20）日舉辦今年第1次替代役男法紀教育暨民防在職訓練，共有193位替代役男參訓。課程透過系統化勤務訓練，強化役男面對突發狀況的應變能力，同時建立正確急救觀念，全面提升實務應用能力。

此次訓練內容相當多元，涵蓋法紀教育、服裝儀容檢查、民防法令宣導，以及防災救護實作演練等。由教育部南市聯絡處暨學生校外會教官進行基本教練與儀容檢查，並邀請市警局講授民防法令與交通安全觀念；消防局專業人員則負責防災救護課程，包括緊急救護、基本結繩等技能，並透過分組模擬演練與測驗，加深學習成效。此外，本季也特別安排民政局政風室進行法紀宣導，強化役男守法觀念。

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民政局指出，替代役是民防體系的重要支柱，隨著時代變化，除了支援軍事勤務外，更肩負提升全民防衛韌性的任務。透過扎實訓練，役男在災害發生時能迅速投入支援，發揮即戰力，落實全民國防。

副市長兼代理民政局長姜淋煌表示，期盼役男善用每次訓練機會，把學到的民防知識與救護技能實際運用在工作與生活中，提升自助與助人能力。未來市府也將持續優化訓練內容與強度，培養更具專業與使命感的替代役人力，共同守護城市安全，打造更安心宜居的生活環境。

南市府今日舉辦替代役男法紀教育暨民防在職訓練課程。（圖由南市民政局提供）

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