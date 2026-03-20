民眾黨團提案譴責劉世芳公然藐視國會 逕付二讀

立法院院會。（記者陳逸寬攝）

民眾黨中配立委李貞秀16日首度在立法院質詢，由於李的立委身分有爭議，內政部長劉世芳及行政官員均未上台答詢，李女只好面對空氣質詢5分鐘。民眾黨團今日於立法院會提出對劉世芳公然藐視國會的譴責案，朝野進行表決，最終在藍白人數優勢下，在出席的109位立委中，有59位贊成、50位反對，逕付二讀，交付朝野黨團協商。

民眾黨立委陳昭姿發言時表示，李貞秀已經完成宣誓拿到當選證書，可依法行使職權，如果所有的部長都學習劉世芳、召委也護航，立法院如何行使監督權，要求民進黨立即停止踐踏民主的行為，有本事就宣布台灣中國一邊一國。

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此時綠委們在台下高喊「台灣中國一邊一國」，陳昭姿氣喊，完全執政8年有提過修憲嗎？騙選票，有本事就修憲，賴總統親自公布兩岸是兩國，才有國籍法的問題。白委們也在議場上高舉「行政濫權 打壓陸配」手牌聲援陳昭姿；藍委陳雪生則走上議場，高喊數次中華民國。

民進黨立委沈伯洋說，只要有中國國籍，依照中國的國家情報法，就必須幫中國蒐集情報，請問這邊任何有一點良心的人都可以想一下，是否要保護這樣的人？難道我們要害他？要害他或他的家人被中國威脅？讓他來當立委是在害他，欺負新住民的就是藍白。國台辦欺負多少我們的官員、釋放假消息攻擊我們的部長，結果藍白在國家大義前選擇跟國台辦站在一起，情、理都做不到，更遑論對法律的無知。

沈伯洋表示，任何人要做台灣的立委，參政要取得戶籍、要放棄雙重國籍，進入立法院時，還要簽署沒有具備其他國籍的文件，目前沒有一個要件符合，要怎麼做台灣的立委？這就是不遵守法治的結果。

民眾黨團提案，有鑑於韓國瑜院長已於115年3月11日黨團協商明確裁示：「在相關事實查明前及司法終局裁判前，有鑑於李貞秀委員既已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使應予尊重。」內政部部長劉世芳卻於115年3月16日出席內政委員會時，刻意違背行政立法相互尊重、相互監督制衡之原則，與輪值召委李柏毅沆瀣一氣，採取「不上台備詢」、「不發一語」之抵制態度，極其傲慢的憑藉行政權剝奪立法委員質詢權，不僅公然藐視國會，更踐踏民主法治，赤裸裸的將弱勢族群淪為政治鬥爭工具。

提案表示，民進黨政府與內政部不斷操作李貞秀委員身分議題，漠視曲解中華民國憲法與兩岸人民關係條例，早已違背其昔日「新舊住民一律平等」之承諾，恐致使百萬陸配家庭遭標籤化、汙名化。建請院會作成決議：「對內政部部長劉世芳公然藐視國會、違法濫權提出最嚴厲之譴責。並嚴正要求民進黨政府：停止踐踏中華民國的民主與法治、停止對陸配與新住民的打壓與追殺，回歸依法行政之憲政常軌。」

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