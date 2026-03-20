川普要求盟友護航荷姆茲海峽 葉耀元分析背後3大原因

美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元。（資料照）

美國總統川普要求多國向荷姆茲海峽派遣軍艦，以維持該航道的開放及安全。英國、法國、德國、義大利、日本和荷蘭19日表示，為確保荷姆茲海峽的安全通行會做出適當努力。但義德法同日稍晚稱，提供援助的前提是達成停火。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元分析背後的原因。

英國、法國、德國、義大利、日本和荷蘭19日共同譴責，伊朗近期在荷姆茲海峽對非武裝商船的襲擊，並強調伊朗行為將對世界各地的人們產生影響，尤其是最弱勢的群體，他們承諾，將為荷姆茲海峽的安全通行提供幫助，並歡迎各國參與籌備規劃的承諾。

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葉耀元在臉書PO文表示，這大概背後有幾個原因，川普應該有透過北約對這些國家進行施壓，可能威脅他們會撤離給予北約的補助甚至是地面駐紮部隊。這對面對俄羅斯威脅的歐洲各國來說，會造成安全疑慮。

葉耀元指出，歐洲各國因為制裁俄羅斯，所以石油跟天然氣都需要靠中東國家來支援。雖然伊朗不是歐洲國家石油的出口國，但沙烏地阿拉伯、卡達、阿拉伯聯合大公國等國都是美國的安全夥伴。美國可以對這些國家施壓，讓他們減少對歐洲的出口。而且荷姆茲海峽繼續封鎖下去，這些國家會承受不住繼續上漲的物價，造成經濟危機。

葉耀元直言，其實現在的封鎖也不是嚴格的封鎖，還是有船慢慢地跑出來。但這些歐洲國家不表態，會讓伊朗現在的政權覺得還有生機。所以如果要斷掉他們這種想法，必須要加大對伊朗的壓力，把這些歐洲國家都拉到美國這邊。

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