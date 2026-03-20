高華宏退出民眾黨初選怨制度不公 黨部：兄弟同時參選，民眾觀感不佳

民眾黨桃園市黨部龜山區主任高華宏宣布退出桃園市議員選舉，並抱怨黨部不公、因人設事。（摘自高華宏臉書）

2026九合一選舉，民眾黨有意參選桃園市議員的民眾黨桃市黨部龜山區主任高華宏，昨天宣布退選且辭去主任職務，他質疑，提名因人設事，悖離制度一致性，難以認同，為顧全大局，所以選擇退讓；民眾黨市黨部表示，高華宏的哥哥高華駿為現任國民黨籍里長，也要參選龜山選區的市議員，被國民黨提名機率甚大，民眾黨選舉決策委員會考量兄弟同時被提名，給外界觀感不好，才善意提醒，並無因人設事。

民眾黨內人士說，民眾黨在龜山區提名一人參選，共有黨代表曾姸潔、區主任高華宏2人登記，但曾姸潔未繳交15萬元初選民調費用，已經沒有話語權，選舉決策委員與高華宏開會時，委員們關心高華駿有很大機會代表國民黨參選，如今高華宏要代表民眾黨參選，除了民眾觀感不好，選舉策略要如何規劃，家族資源要如何使用，都是很大問題，而高華宏對委員表達「若影響我哥哥選舉，我不一定要選」，如今高華宏宣布退選，卻抱怨制度不公，令黨部無法理解。

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高華宏昨透過臉書表示，他依照黨內制度完成初選相關程序，並依規定投入後續準備作業，理應獲得提名，然而，黨中央基於整體考量，遲遲未能完成提名作業，持續討論是否提名「更適合的人選」。

高華宏說，對於選決會在整體局勢下所面臨的壓力與難處，他完全可以理解與尊重，但對於此一因人設事、背離制度一致性的調整方向，實在難以認同，審慎評估整體局勢後，為避免爭議持續擴大，影響支持者與基層夥伴，顧全大局，所以選擇退讓，退出本次選舉，同時辭去民眾黨龜山區主任一職。

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