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    首頁 > 政治

    表彰立陶宛前防長沙卡琳恩 林佳龍：民主團結的重要「立」量

    2026/03/20 11:59 記者方瑋立／台北報導
    外交部長林佳龍19日代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」給立陶宛國會議員暨前國防部長沙卡琳恩（Dovilė Šakalienė）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍19日代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」給立陶宛國會議員暨前國防部長沙卡琳恩（Dovilė Šakalienė）。（外交部提供）

    外交部長林佳龍昨（19）日代表外交部頒贈「睦誼外交獎章」給立陶宛國會議員暨前國防部長沙卡琳恩（Dovilė Šakalienė），表彰她長期以來對台灣的堅定支持，成為民主團結的重要「立」量，以及持續深化台立關係的重要貢獻。

    林佳龍指出，去（2025）年沙卡琳恩以國防部長身分督導立陶宛國防部發布印太戰略文件，明確表達對台灣發展自我防衛能力權利的堅定支持，也凸顯立陶宛與台灣在安全領域深化合作的重要性。

    林佳龍說，沙卡琳恩也長年在國際場域為台灣發聲不遺餘力，並在推動設立「駐立陶宛台灣代表處」的過程中扮演關鍵角色，讓兩國關係得以全方位拓展，將友誼推向新的高度，「彰顯我們對民主、自由與法治的共同承諾」。

    這次，沙卡琳恩因出席「玉山論壇」訪問台灣，林佳龍表示，除了晉見總統賴清德外，她也與副總統蕭美琴一同走進早餐店，品嚐蛋餅、蘿蔔糕、鐵板麵等道地台灣美食，親身感受台灣的日常風景。

    林佳龍轉述，在頒贈典禮上，沙卡琳恩也有感而發地說，台灣與立陶宛之所以能夠彼此團結，是因為兩國同樣渴望自由，珍視獨立思考、身分認同、民主價值與科技實力，也因此建立起廣泛而堅實的合作關係。這樣的夥伴關係，不僅讓彼此更加緊密，也有助於打造更強大的歐洲，共同應對威權國家的擴張。

    沙卡琳恩表示，儘管威權國家之間的合作日益緊密，但民主國家的團結，正是讓威權體制感到畏懼的力量。她期待，未來台立兩國能持續在全社會防衛、資訊安全、現代科技等領域，持續深化與歐美夥伴的合作，讓民主陣營更加堅韌且強大。

    林佳龍表示，他非常認同沙卡琳恩的看法，也相信未來的挑戰不會減少，但也正因如此，民主國家更必須團結成為堅強的團隊，成為維護世界穩定的重要力量，一起攜手向前。

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