烏龍傳票！藍營「這名議員」告錯人 網友請假北上秒請回氣炸

國民黨台北市議員鍾沛君。（資料照）

社群平台一名女網友指控，去年8月底無端收到法院傳票，內容指稱她涉嫌「妨礙名譽」。她特地請假開車北上出庭，沒想到檢察官一開口，才發現這竟是一場因「同名同姓」引發的烏龍提告，而提告人正是國民黨台北市議員鍾沛君。她痛批，事發至今，對方沒有任何一句道歉。

原PO昨日在Threads上發文還原事件經過，她解釋，由於職業關係她在網路上極少留言。收到傳票第一反應以為是詐騙，確認屬實後更是想破頭也查不到自己在哪裡得罪過人。開庭當天，她中午工作結束後立刻開車前往台北。開庭時間是下午3點30分，她飯都來不及吃。

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她忐忑地進入調查室後，檢察官問她「認不認識鍾沛君？」她否認後，檢察官又出示社群帳號截圖，她看完也當場搖頭表示這不是她的帳號。隨後她主動交出手機供檢察官檢視紀錄，證實其帳號皆非使用本名，與涉案帳號完全不符。檢察官當場拍照存證後表示應該不會再找她，隨即結案，讓她直呼莫名其妙。

原PO事後越想越氣，回家後發揮偵探精神，根據證據圖片在社群平台上搜尋，僅花30分鐘就找到真正的涉案人。她發現，有一名網友因在Threads上發文批評鍾沛君，被鍾沛君喊告，巧合的是，該網友的臉書帳號名字與原PO的本名一模一樣。

「信在我這啦！」原PO氣憤質疑，鍾在去年3月送出證據進行提告，自己則在8月收到傳票，這中間長達半年的時間，完全沒有人去核實身分。她痛批，難道僅憑網友用了本名，就從全台灣同名同姓的人當中，隨便挑一個發存證信函？導致無辜民眾承受不必要的心理壓力與舟車勞頓。

此外，她曾打電話回檢察官辦公室說明原委，並要求鍾沛君議員應針對擾民行為致歉，然而一轉眼現在也3月了，事隔一年對方始終沒有任何聯繫與表示。她強調，自己並沒有特定的政治立場，發文並非針對陣營，而是希望以此經歷呼籲，未來在進行相關提告時，能有更嚴謹的身分確認流程。

該篇Threads文目前已有超過40萬次瀏覽，目前未見鍾沛君現身留言，或在社群媒體上說明。有律師在下方留言表示，有可能不是鍾沛君的錯，可能是她提告時只給地檢署社群帳號名稱截圖，這種狀況確實可能會查到不只一人，「真的是很雖，辛苦你了」。不過原PO也回應，她收到的是刑事傳票，問了檢察官，對方透露原告方有實名認證過，且好像只發了她一人去說明。

此外，真正遭鍾沛君提告的事主也現身貼文留言表示：「很抱歉讓妳受到無妄之災。」她也批評，鍾沛君身為民意代表，真的該為自己的言行負起責任，向原PO道歉。她也透露，自己也有收到法院通知，並如期出席偵查庭，目前已經收到不起訴通知。

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