當高市面提「珍珠港」是川普無禮？顏擇雅不同意指錯的是「他」

美國總統川普19日在白宮會見日本首相高市早苗。（彭博）

美國總統川普19日在白宮會見日本首相高市早苗。有現場日本媒體提問，為何美國攻打伊朗未先知會日本等盟友？而川普則以「珍珠港事件」開玩笑回應，讓身旁的高市相當尷尬。對此，作家顏擇雅指出，英文媒體都認為是川普不對，但她不同意，「我認為是日本記者不對」。

顏擇雅今日在臉書發文表示，對美國人來說，有史以來最知名的一次偷襲就是珍珠港。要為偷襲舉例，一定是珍珠港，可以說川普沒給高市早苗面子，但是他的回答方式就是他的一貫直白。她認為，這個問題之糟糕，就算有禮如美國前總統歐巴馬，他要如何回答這問題而不舉珍珠港之例，也是很難的。

請繼續往下閱讀...

問題是，這位日本記者為何會這麼白目呢？顏擇雅認為，顯然記者以為自己是在問川普一個很難的問題，他想證明川普對高市早苗根本沒大家想的那麼好。作家古川隆久《昭和史》的一段，就是日本人在二戰後太急著想翻頁了，以至於日後想到二戰往往只專注於自己的苦難（例如原爆），而忽略了自己帶給其他國家的長久創傷。古川隆久指的主要是韓國、中國。但珍珠港帶給美國的教訓應該也包括在內。

顏擇雅指出，當然記者沒想到這點，可能也是因為美國不像韓國、中國一天到晚跟日本算舊帳，慰安婦啦，七三一部隊啦南京大屠殺那些。但這只代表美國人很健康而已，沒因為二戰經驗而礙到美日親善。現在的美國人也真的很喜歡現在的日本。但打開美國歷史課本，或去參觀美國歷史博物館，珍珠港依然重要無比，其重要性只有九一一事件可比。

顏擇雅認為，這事就是日本記者出於無知的自取其辱，只是這個辱不是帶給他自己而已，還帶給他的國家。他應該向全日本道歉才對。「對我們台灣人來說，這件事就是展現國際觀重要性的最好例子。虧這位記者英文還相當流利，竟然連珍珠港對美國人的意義都不知道。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法