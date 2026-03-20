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    首頁 > 政治

    藍白擋1.25兆國防預算！黃暐瀚批無國家意識 葉耀元籲速通過

    2026/03/20 13:05 即時新聞／綜合報導
    立法院院會示意圖。（記者陳逸寬攝）

    立法院院會示意圖。（記者陳逸寬攝）

    藍、白聯手多次阻擋行政院版的1.25兆國防特別預算條例，資深媒體人黃暐瀚近來多次對此提出批評與建議，卻遭不少網友嘲諷是「綠暐瀚」，黃暐瀚18日回應一名網友留言表明，「我討厭現在的在野黨，沒有國家意識，令人搖頭」。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元直言，若在野黨不想繼續被罵，應盡速審查通過政院版的國防特別條例。

    葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提出3點評論如下：

    第一點，他們不是沒有國家意識，只是他們心中的那個國跟黃暐瀚口中說的那個國是不同的國家。

    第二點，在野黨如果不想繼續被罵，麻煩趕快通過政院版的國防特別條例，他嘆說「看起來仍然是遙遙無期」。

    第三點，沒有國哪有家，沒有強大的國防實力哪來的國家安全。如果一般民眾連這一點基本邏輯都搞不懂的話，台灣的未來前途堪憂。

    網友看到貼文後紛紛留言，有人說「抱著『大中國意識』希望回歸『祖國』和『對共產黨投降』完全是兩碼子，略有知識的人都應該清楚」、「真的從來沒有這麼討厭在野黨，討厭到希望他們消失在眾人視野！」、「藍白心中無台灣，他們效忠的是中共，他們就是唱和中共，不願台灣好，只想摧毀台灣，扯台灣後腿。台灣人真的要覺醒！不要再冀望藍白內賊會幡然悔悟！」

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