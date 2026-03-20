女子幼年出養澳洲欲回復國籍受阻 劉世芳：證明查核中、可採DNA比對

內政部長劉世芳。（資料照）

一名46年前遭生母出養、由澳洲家庭收養的女子Vanessa Miles（中文名「王雯」）表示，內政部拒絕其申請回復台灣身分與戶籍，理由為其原有中華民國戶籍已於民國72年遭註銷。對此，內政部長劉世芳指出，相關單位正針對其出生及國籍證明進行查核，若最終仍無法確認，建議透過在台生父或生母進行DNA（比對）確認，後續國籍回復就不會是太大問題。

國民黨立委王鴻薇今天上午召開「台人被收養澳洲46年尋親回復國籍 竟被內政部拒絕」記者會。當事人Vanessa表示，她被澳洲人收養，帶離台灣到澳洲的3年後，其祖父於民國72年10月12日以不實申報戶籍的理由申請撤銷她「王雯」的戶籍，以及與澳洲人大衛邁爾斯、戴安露邁爾斯之收養關係，內政部並未查核是否屬實就照單全收。

請繼續往下閱讀...

劉世芳今天在立法院受訪表示，內政部去年就已經跟Vanessa保持聯絡，也知道她最近的狀況，內政部會用同理心極力協助。她指出，Vanessa在台的出生跟國籍證明，民政及衛福單位現在正在確認是否屬於真正的出生證明，因為會有偽造的問題。

她說，如果出生證明無法做最後確認的話，內政部會建議，是否採取用DNA方式，讓她在台灣的生母或生父，用DNA確定的方式，如果可以的話，回復台灣的中華民國國籍就不會是太大的問題。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法