為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    女子幼年出養澳洲欲回復國籍受阻 劉世芳：證明查核中、可採DNA比對

    2026/03/20 10:48 記者李文馨／台北報導
    內政部長劉世芳。（資料照）

    內政部長劉世芳。（資料照）

    一名46年前遭生母出養、由澳洲家庭收養的女子Vanessa Miles（中文名「王雯」）表示，內政部拒絕其申請回復台灣身分與戶籍，理由為其原有中華民國戶籍已於民國72年遭註銷。對此，內政部長劉世芳指出，相關單位正針對其出生及國籍證明進行查核，若最終仍無法確認，建議透過在台生父或生母進行DNA（比對）確認，後續國籍回復就不會是太大問題。

    國民黨立委王鴻薇今天上午召開「台人被收養澳洲46年尋親回復國籍 竟被內政部拒絕」記者會。當事人Vanessa表示，她被澳洲人收養，帶離台灣到澳洲的3年後，其祖父於民國72年10月12日以不實申報戶籍的理由申請撤銷她「王雯」的戶籍，以及與澳洲人大衛邁爾斯、戴安露邁爾斯之收養關係，內政部並未查核是否屬實就照單全收。

    劉世芳今天在立法院受訪表示，內政部去年就已經跟Vanessa保持聯絡，也知道她最近的狀況，內政部會用同理心極力協助。她指出，Vanessa在台的出生跟國籍證明，民政及衛福單位現在正在確認是否屬於真正的出生證明，因為會有偽造的問題。

    她說，如果出生證明無法做最後確認的話，內政部會建議，是否採取用DNA方式，讓她在台灣的生母或生父，用DNA確定的方式，如果可以的話，回復台灣的中華民國國籍就不會是太大的問題。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播