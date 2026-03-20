共軍大清洗延燒至「校級」！習近平打造「無挑戰」軍權結構

圖為2022年11月8日，中共二十大後，習近平與新軍委會成員，身穿迷彩服視察中央軍委會聯合作戰指揮中心，如今除了張升民，其他五人都已落馬。（美聯社檔案照，本報合成）

中共軍委副主席張又俠遭「立案調查」後，中共總書記習近平近日視察「解放軍和武警部隊代表團全體會議」時強調，軍中絕不能有「對黨懷有二心之人」。據我國安單位情資，中共大規模軍中清洗仍在進行，且從原先的「上將級」向下延伸至「校級」，採購與空軍系統被列為重點整肅，研判習近平是要塑造一個對其「完全沒有挑戰」的軍事結構。

國安官員認為，習近平前往解放軍代表團講話時，特別拋出「不能有對黨懷有二心之人」，且頻繁強調「監管」，反映出習對軍方仍不放心，當前解放軍的首要目標已非「強軍」，反而是確保內部穩定與軍中「不能有不同想法」。

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國安官員透露，中國大規模軍中清洗目前還在進行，且已有向下穿透趨勢，從原先的「將級」，朝向對「校級」展開新一波監管，鎖定裝備、採購與空軍系統，已相當程度對部隊指揮運作帶來影響，中國經濟持續低迷難以振作，對國防資源與軍事運作形成消耗，也使共軍近來演訓的規模與品質大不如前。

該官員指出，從部分海空軍聯合作戰演訓即可看出端倪，以航行中的艦隊協同為例，部分基本動作包括何時到位、何時掩護、兵力如何配合等，過去大型演習通常會呈現較為複雜且完整的科目設計，但近期幾次演訓已較少見到高複雜度科目，甚至連部分原本應具備的基本動作也未完全做到。由於聯合作戰指揮鏈極為緊密嚴謹，軍內整肅勢必影響其穩定運作。

不過，對於外界盛傳張又俠與習近平之間權力鬥爭升高，甚至出現「叛變」、「槍響」、「軍車集結」等說法，據我方掌握，這些版本保證「絕對不存在」。國安官員說，這波清洗整體核心聚焦於習近平要全權掌握軍事權力，重塑一套對自己不構成挑戰的軍事結構，因為「無限期延任」在物理上難以實現，習擔心的是未來會不會受原先權力結構箝制，這是中國歷代人治體制會面臨的狀況。

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